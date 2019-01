Laichingen versinkt im Schnee: Unternehmer verschenkt Schaufeln zum Schippen

G’scheite Schippen für die Laichinger: Das ist die „Mission“ des ortsansässigen Unternehmers Walter Friedl. Er spendet Bürgern Schneeschieber aus eigener Laichinger Produktion. Damit das Schippen nicht zur Qual wird. Auf die Idee gebracht hat ihn die „Schwäbische Zeitung“.

Stockdunkel, noch mitten in der Nacht war’s, als Walter Friedl am Mittwoch daheim in Nellingen die SZ aufschlug. Die Uhr zeigte 3.30 Uhr. Und Friedl erschrak. Ins Gesicht sprang ihm der Artikel auf der Laichinger Seite 1, es ging um die Räumpflicht. Was ihm gar nicht gefiel war nicht der Artikel, sondern was er auf dem dazugehörigen Foto sah: Ein Schnee schippender Angestellter der Stadt. Mit einer – aus Friedls Sicht – aber untauglichen Schneeschaufel. „Ein Klump.“ Seine Idee war geboren: Laichingen und die Laichinger brauchen vernünftige Schippen.

Schnee-Sport: Hausmeister Gottfried Benz schippt einem Mitarbeiter des Bauhofs Schnee zum Abräumen zurecht. (Foto: rau)

Und wie es der Zufall will, habe er diese gerade auf Lager, erklärt Friedl am Mittwochnachmittag im Besprechungsraum des Rathauses. In Bürgermeister Klaus Kaufmann hat er einen Unterstützer gefunden. Gemeinsam mit seinem Enkel Silas Baret, der den Laichinger Werkzeugbauer in ein paar Jahren leiten soll, stellt Friedl (72) die Vorzüge seiner Schippen und Klaus Kaufmann der Presse die Umsetzung der Aktion vor.

Spende von 30 Euro

Die so aussieht: Ab diesem Donnerstag kann jeder Bürger ab 9 Uhr im Rathaus eine Friedl-Schippe abholen. Gegen eine Spende von 30 Euro. Das Geld, das zusammenkommt, kommt dem Ortskrankenpflegeverein (OKV) sowie dem geplanten Waldkindergarten zugute. Im Geschäft würde eine solche Schippe bis zu 60 Euro kosten. Im Handel sei das Modell aber derzeit nicht verfügbar, sagt Friedl. „Ausverkauft.“

Auf Lager sind zunächst 100 Schippen. Die Qualität sei vom Feinsten. Statt Holz oder Plastik besteht seine Schippe aus 100 Prozent Alu, die Kanten vorne aus Federstahl. Es sind zwei Kanten, besser vernietet. Damit sich die Eckkante, wenn man mit dieser Eis klopft, nicht verbiegt. Das würden sowieso viele falsch machen, so Friedl. Er hüpft aus seinem Stuhl, packt eine Schaufel und demonstriert, wie man es nicht machen dürfe. Friedl klopft mit einem Eck auf den Boden – „so nicht“. Dann dreht er den Schieber (Friedl sagt immer nur „Schieber“) um 180 Grad und zeigt, wie man Eis mit der Schaufel richtig hackt.

Gerne Kurs zur richtigen Bedienung

Gerne würde er selbst Kurse geben zur richtigen Bedienung von Schneeschaufeln. „Vielleicht dann im neuen Waldklassenzimmer.“ Der 72-Jährige ist stolz auf seine Schippen, sie seien für ihn aber nur ein „Hobby“. Vor allem im Heizungsbau sei seine Firma derzeit unterwegs, er beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter.

Die Stadt ist dankbar für Ihr Engagement. Klaus Kaufmann, Laichingens Bürgermeister

Hergestellt wurden und werden die Schieber in Laichingen, im Stanzverfahren. Auf der Schippe ein Aufkleber mit dem Schriftzug: „Friedl – der Aluschieber von der Alb“. In absehbarer Zeit wolle er in die Vollen gehen, mit mehreren Modellen. Das Modell für die Laichinger Bürger hat einen Holzgriff. Bürgermeister Kaufmann bedankt sich für die Schippen, „die Stadt ist dankbar für Ihr Engagement“, sagt er in Friedls Richtung. Zugreifen bei den neuen Schaufeln wird er aber wohl nicht. Er habe schon zwei Schippen, eine normal große und eine kleine. Mit der kleinen sei er zwar unzufrieden, solche hat Friedl aktuell aber nicht im Angebot.