Laichingen und Feldstetten eröffnen neue Saison

Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb ist ohnehin immer ein besonderer und für die Teams von der Laichinger Alb dazu noch interessanter. Mit den Begegnungen zwischen dem TSV Laichingen und dem SV Feldstetten (Samstag, 16.30 Uhr) und der SGM Nellingen Aufhausen gegen den TSV Berghülen (Sonntag, 15 Uhr) stehen gleich zwei Derbys auf dem Programm. Zudem empfängt der SV Suppingen den FC Langenau (Sonntag, 15 Uhr), während die SGM Machtolsheim/Merklingen erst am Montag (18.45 Uhr) auf den SV Weidenstetten trifft.

Anstatt bereits am Samstag oder Sonntag um die ersten drei Punkte zu kämpfen, verweilt die SGM Machtolsheim/Merklingen noch in einem späten Trainingslager, sodass das erste Saisonspiel für sie erst am Montag (18.45 Uhr) gegen den SV Weidenstetten ansteht. „Da müssen wir eben das Programm anpassen, aber das packen wir“, sagt SGM-Trainer Michael Morlock. Zu Gast ist der SV Weidenstetten, mit dem auch in diesem Jahr wieder im Kampf um die ersten Plätze zu rechnen ist.

Den Auftakt der A-Alb-Staffel machen der TSV Laichingen und der SV Feldstetten bereits am Samstag um 16.30 Uhr. Während die Laichinger mit einem Sieg gegen die SGM Nellingen/Aufhausen im Pokal in den ersten Spieltag gehen, kämpft der SV Feldstetten derzeit mit vielen Urlaubern, sodass im Pokal gegen Liljan Ulm bereits in der ersten Runde Schluss war. Doch schon in der vergangenen Saison konnten die Feldstetter in Laichingen überraschen und werden deshalb ein um ein vielfaches höheres Motivationslevel besitzen, als in der ersten Pokalrunde.

Der SV Suppingen trifft am Sonntag auf den SV Pappelau/Beiningen und konnte im Pokal nicht wirklich seinen derzeitigen Leistungsstand abrufen. „Eigentlich haben wir es gut gemacht, doch wenn man nach sieben Minuten eine rote Karte kassiert, ist die Kraft irgendwann mal raus“, sagt Trainer Martin Gantenbein nach der Niederlage in Burlafingen. Am Sonntag treffen die SVSler auf ein Pappelauer Team, der insgesamt neun Neuzugänge zu verzeichnen hat und in der ersten Pokalrunde gegen den Bezirksligisten SV Lonsee knapp mit 1:3 verlor.

Höchstinteressant dürfte auch das zweite Derby des Wochenendes werden: Der TSV Berghülen muss dabei bei der SGM Nellingen/Aufhausen auflaufen. Die SGM war trotz der Niederlage gegen den TSV Laichingen nicht niedergeschlagen. „In Halbzeit eins war Laichingen besser. Nach der Pause haben wir dann unsere vielen Chancen einfach wieder nicht genutzt. Ich hoffe, wir können das nun abstellen“, sagt Matthias Fink von der Abteilungsleitung. Der TSV Berghülen schlug sich in der ersten Runde des Pokals gegen den TSV Blaustein II ebenfalls ordentlich, konnte aber auch hier auf einige Spieler nicht zurückgreifen.

Die Mannschaften aus der Region setzen in der nun beginnenden Runde auf viele Fans und deren Unterstützung. Sie hoffen auch auf viele Siege und Punkte. Der TSV Laichingen peilt den Aufstieg an.