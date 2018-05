Laichingen trägt 14. Jugendkart-Slalom aus

Auf dem Trainingsgelände des Motor-Sport-Club Laichingen (MSC) hat am Dienstag der 14. Jugendkart-Slalom stattgefunden. Die Veranstaltung zählt laut Mitteilung zum ADAC Alb-Donau-Schwarzwald-Pokal. Dieser ist zugleich auch eine Qualifikation zur württembergischen Meisterschaft.

Bereits um 6.30 Uhr waren viele fleißige Helfer damit beschäftigt, den Platz herzurichten. Pylonen wurden aufgestellt, vermessen, die Zeitnahme eingerichtet und vieles mehr. Die Strecke war trocken aber das Wetter doch frostig. Dennoch waren laut Mitteilung des Vereins zahlreiche Zuschauer anwesend und sahen spannende Rennen.

Anspruchsvoller Kurs

Der Kurs war sehr anspruchsvoll zu fahren und forderte Geschick und Konzentration der jungen Kartfahrer. Einige Piloten hatten Schwierigkeiten mit den Pylonen. Es war öfters mal eine Rutschpartie gegeben und manche Karts standen teilweise quer. Die Zuschauer staunten, wie die Fahrer trotzdem ihre Karts mit größter Präzision um die Pylonen steuerten und das auch noch mit hoher Geschwindigkeit. Ein Fahrer schaffte es, den 400 Meter langen Parcours in einer Zeit von 33,17 Sekunden zurückzulegen.

96 Teilnehmer waren insgesamt am Start – diese kamen aus Schwäbisch Hall, dem Schwarzwald und dem Stuttgarter Raum, aber auch aus nächster Umgebung wie Reutlingen, Kirchheim und Geislingen. In insgesamt sechs Klassen gaben sie ihr Bestes.

Vier Teilnehmer vom MSC Laichingen waren am Start – und das mit guten Ergebnissen. In der Klasse eins belegte der junge Pilot Louis Unterwandling in einem starken Teilnehmerfeld den 17. Platz. Dennis Simsek zeigte sein ganzes Können und belegte in der Klasse zwei den zweiten Platz. Einen fünften Platz erreichte Derian Simsek in der Klasse vier, Jonas Baumgärtner ebenfalls in dieser Klasse erreichte trotz Trainingsrückstand einen achten Platz.

Veranstalter sind zufrieden

Die Teilnehmer sowie der Veranstalter waren mit der Ausrichtung der Veranstaltung hochzufrieden. Ein besonderer Dank gelte allen Organisatoren sowie den Helfer des MSC Laichingen, ohne die es nicht möglich wäre. Der 15. Kart-Slalom beim MSC wird am am 1. Mai 2019 stattfinden.