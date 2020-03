Laichingen plant Notbetreuung für Kinder

Der Anordnung der Landesregierung folgend, bleiben die Kindertagesstätten in der Stadt Laichingen und den Ortsteilen Machtolsheim, Feldstetten und Suppingen vorerst vom 17. März bis 17. April geschlossen, das teilt die Stadt Laichingen in einem Schreiben vom Samstag mit. Ferner heißt es darin, dass die Verwaltung die Zumutungen, die diese Entscheidung für die betroffenen Familien mit sich bringt bedauert, erinnert aber auch an die gemeinsame Verantwortung für das Wohl aller.

Die Einrichtung einer Notfallbetreuung ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.

Die Verwaltung bittet die Bürger, dass sich nur diejenigen melden, bei welchen oben genannte Voraussetzungen gegeben sind. Zudem sollten auch anderweitige private Betreuungsmöglichkeiten (nicht Großeltern) vorrangig von diesem Personenkreis genutzt werden, wenn möglich. Sollten Eltern einen Notfallplatz benötigen, melden sich diese bei der Kita-Leitung bis spätestens Heute, Montag, 16.März, 12 Uhr.

Diese sollten folgende Daten angeben:

Kontaktdaten (Anschrift, Mail, Telefon),

Bezeichnung Beruf beider Elternteile,

Name Arbeitgeber.

Danach wird die Stadtverwaltung Laichingen im Einzelfall entscheiden, ob ein Notfallplatz angeboten wird. Hierüber werden die Gemeldeten am Montagabend (16. März) per E-Mail informiert. Ob Kindergartengebühren zurückerstattet werden, kann zum heutigen Tag nicht entschieden werden. Hierüber werden die Eltern spätestens nach den Osterferien informiert, so das Schreiben.