Laichingen muss weiter auf neue Vergnügungshalle warten

Kurios: Mehrheitlich zeigte sich der Laichinger Bauausschuss offen für eine Veranstaltungshalle, die ein Stuttgarter Unternehmer im Laichinger Gewerbegebiet errichten möchte. Doch das Gesetz schiebt dem einen Riegel vor – weil die Halle zu große Ausmaße aufweise. Das Dilemma: Wo, wenn nicht in Gewerbegebieten, sollen Großveranstaltungen, die Nachbarn stören könnten, stattfinden? Aufgeben will der Unternehmer aber noch nicht.

Handfeste Vorteile brächte die im Gewerbegebiet „Dreispitz“ geplante Halle für Laichingen, fand Stadträtin Gisela Steinestel (Igel). Beispielsweise könnten die Abschlussbälle der Schulen wieder in Laichingen stattfinden, derzeit werden diese aus Platzgründen in Nachbargemeinden abgehalten. Platz wäre in der neuen Halle in der Tat reichlich vorhanden, das ist aber auch das Problem. Denn mit Maßen von 24 auf 52 Metern würde die Halle gesetzliche Vorgaben sprengen. Diese besagen, dass „Vergnügungsstätten“ ab einer Größe von 650 Quadratmetern, was Platz für 500 Menschen bedeutet, nur in „Kerngebieten“ und nicht in Industriegebieten liegen dürfen. Solche Kerngebiete befinden sich laut Gesetz aber nur in größeren Ballungsräumen, Laichingen verfügt über ein solches gar nicht. Ergo: Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des Bauausschusses, welcher beschließende Funktion hat, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu. Dieser lautete: Das Vorhaben sei abzulehnen.

Im Prinzip habe auch ich nichts gegen die Halle. Klaus Kaufmann, Laichingens Bürgermeister

Neben Schulbällen kann sich der Stuttgarter Unternehmer in der Halle auch Hochzeiten oder musikalische und andere kulturelle Events vorstellen. Er selbst kommt aus der Gastronomie. „Ausgewählt“ hat er Laichingen als Standort aus zwei Gründen: der guten Lage zwischen Stuttgart und Ulm wegen und weil es hier eben noch Bauland für solch’ ein Vorhaben hat. Noch besitzt er das Grundstück nicht, er sei sich mit dem Besitzer aber weitestgehend einig. Auf dem Grund steht bereits eine etwas kleiner Halle, die als Karosseriewerkstatt geplant wurde (östlich von Fischer-Gase). An diese sollte die neue, größere Halle angebaut werden.

Gespräch in kommender Woche

Als „völligen Blödsinn“ bezeichnete Bauausschussmitglied Uli Rößler (BWV) die gesetzliche Vorgabe, wonach ein solcher Veranstaltungsraum nicht im Laichinger Gewerbegebiet erlaubt ist. Wo, wenn nicht hier, sollen größere Veranstaltungen denn sonst stattfinden? In der Innenstadt würde nicht nur der Lärm als störend befunden, auch parkplatztechnisch gelange man im Zentrum schnell an Grenzen. Nicht allerdings in einem Gewerbegebiet.

Bürgermeister Klaus Kaufmann pflichtete bei. „Im Prinzip habe auch ich nichts gegen die Halle.“ Er verwies aber auf die Gesetzeslage, bot dem nach wie vor interessierten Bauherren jedoch ein Gespräch an. Vielleicht lasse sich ja doch noch eine Lösung finden. Darüber soll nun in der kommenden Woche gesprochen werden. Denkbar sind Änderungen an der eingereichten Bauvoranfrage. Zunächst will der Unternehmer aber auch noch die abschließende Entscheidung des Landratsamtes abwarten.