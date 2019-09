Laichingen investiert 637.000 Euro in Schulen

In der Bleichbergschule, der Grundschule Feldstetten und Machtolsheim wird fleißig gearbeitet. Derzeit findet laut Mitteilung der Stadtverwaltung die so genannte brandschutztechnische Ertüchtigung statt.

Gefahr durch Verrauchung

Bei allen drei Gebäuden sei im Rahmen von Brandverhütungsschauen festgestellt worden, dass die Schulgebäude nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.

In den Vorgaben der früheren Schulbaurichtlinien fanden aus heutiger Sicht die Belange des Brandschutzes, insbesondere die Gefahren durch Verrauchung aufgrund der damals zulässigen offenen und innenliegenden Treppenhäuser zugunsten pädagogischer und architektonischer Ziele, keine ausreichende Berücksichtigung.

Außenliegende Treppenanlage

Im Wesentlichen geht es bei den Ertüchtigungsmaßnahmen laut der Stadtverwaltung Laichingen um die bauliche Sicherstellung des ersten Flucht- und Rettungswegs und bei den Grundschulen in Feldstetten und Machtolsheim zusätzlich um die Herstellung eines zweiten Flucht- und Rettungswegs mit Hilfe von außenliegenden Treppenanlagen.

Die Arbeiten in den Gebäuden wurden in den Sommerferien begonnen und können rechtzeitig zum Schuljahresbeginn abgeschlossen werden. Lediglich die Außentreppen für die Grundschulen in Feldstetten und Machtolsheim müssen nach den Ferien errichtet werden.

Insgesamt investiert die Stadt in die brandschutztechnische Ertüchtigung der drei Schulgebäude rund 637.000 Euro.

