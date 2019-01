Laichingen hat so viel Geld verbaut wie noch nie

Der Wert der Projekte, die im vergangenen Jahr das Laichinger Bauamt beschäftigt haben, hat einen neuen Höchststand erreicht. Er betrug 36 Millionen Euro. Und das, obwohl die Zahl der Baugesuche zurückgegangen ist.

107 Baugesuche hat das Bauamt in 2018 bearbeitet. In den Jahren zuvor waren dies oftmals mehr, 126 zum Beispiel in 2017. Unübertroffen allerdings der Bauwert der im vergangenen Jahr bearbeiteten Projekte, welche aber teils noch nicht umgesetzt worden sind. Ihr Bauwert: 35,9 Millionen Euro (siehe Grafik). Zur von Ellinor Hageloch im Bauausschuss präsentierten Statistik meinte Bürgermeister Klaus Kaufmann: „Das kann sich sehen lassen. Kein Wunder, dass die Baufirmen alle ausgebucht sind.“

Die meisten Vorhaben waren in der Kernstadt angesiedelt, nämlich 64. Es folgen Machtolsheim mit 18, Feldstetten mit 16 und Suppingen mit acht Baugesuchen. Auch was den Wert der Projekte angeht, lag Laichingen an der Spitze. Der Bauwert in Laichingen lag bei 25 Millionen Euro, in Machtolsheim bei sieben, in Feldstetten bei drei Millionen und in Suppingen bei rund 800 000 Euro. Unter den bearbeiteten Projekten waren 23 Einfamilienhäuser und 13 Mehrfamilienhäuser. In 40 Fällen ging es um eine Garage/Carport.