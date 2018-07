Laichingen gibt's jetzt auch als App

Mit der neuen „Laichingen-App“ passt sich die Stadt weiter dem digitalen Aufbruch an. „Wir wollen uns als Stadt auf den Weg der Digitalisierung machen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weiter machen“, erklärt der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos). Die Hilfestellung für das Handy bediene einen breiten Service – sowohl für Bürger als auch für Touristen der Stadt.

Laut Ulli Priel, EDV-Administrator der Stadt Laichingen, ist die Homepage zwar umfangreicher, aber die App bringt dem Nutzer die wichtigsten Informationen der Stadt im handlichen Format näher. Sie bietet Informationen sowohl über Öffnungszeiten und Kontaktdaten des Rathauses, als auch über Veranstaltungen und die Gastronomie von Laichingen.

Das mobile Informationsportal gibt es im App-Store von Apple und im Google Playstore kostenlos zum Herunterladen. Der Nutzer kann sich sogar mit Push-Nachrichten die aktuellsten Information aufs Handy schicken lassen. So will das Stadtoberhaupt die Bürger per Smartphone erreichen. Eine Funktion, mit welcher der Benutzer über eine direkte Nachrichten mit dem Rathaus in Kontakt treten kann, gibt es aus Kostengründen allerdings nicht.

App und Datenspeicherung

Klaus Kaufmann hat die App selbst getestet und versichert, dass keine Daten gespeichert werden: „Wir wollen unsere User nicht ausspionieren, das interessiert uns alles nicht“, versichert er.

Einzige Ausnahme ist der interaktive Schadensmelder der App. Mit diesem können Bürger über das Handy melden, wenn sie in Laichingen einen Missstand entdecken. Über GPS oder manuell kann der Standort ermittelt werden und mit einem Foto in das Formular eingefügt werden. So lande die Information schnell und einfach bei der Stadtverwaltung Laichingen.

Handlich und schnell

Die handliche Version der Stadt Homepage, die auch Wetter und Tourismus-Informationen bietet, hat 5800 Euro gekostet. Allerdings hat Bürgermeister Klaus Kaufmann für die Idee 2450 Euro Fördermittel vom Land Baden-Württemberg erhalten. Erst als die Fördermittel genehmigt wurden, konnte die Stadt mit der Entwicklung der neuen Bürger-App beginnen, die den Einwohnern von Laichingen „unsere Informationen und auch gewisse Serviceangebote“ schnell und bequem nahebringen soll, so Kaufmann.