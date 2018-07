Laichingen bekommt Probleme beim Winterdienst

Auf die Laichinger Einwohner könnten Veränderungen beim Winterdienst zukommen. Drei Firmen haben den Winterdienst bei der Stadt gekündigt. Diese Tatsache wurde in der jüngsten Sitzung des Laichinger Gemeinderates mitgeteilt. Ein Raunen ging durch die Reihen der Mitglieder des politischen Gremiums.

Gleichzeitig wurde aber auch betont, dass bereits Bemühungen existieren, um nach Ersatz zu suchen. Eine Ausschreibung sei erfolgt, bisher allerdings nicht erfolgreich, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Sollte kein Ersatz gefunden werden, dann könnten Veränderungen in Sachen Winterdienst anstehen. Dieser sei dann nämlich nicht wie bisher möglich. Hinzu kämen Engpässe bei Mitarbeitern in der städtischen Verwaltung.

Mehrere Lkw hatten am Donnerstmorgen mit Schneeverwehungen auf der Alb zu kämpfen. An der T-Kreuzung zwischen Laichingen und Machtolsheim in Richtung Blaubeuren mussten gleich zwei Laster kurz hintereinander abgeschleppt werden.