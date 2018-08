Laichingen am Mittwoch zu Gast in Herrlingen

Die Fußballer des TSV Laichingen sind bereits wieder am Ball. In einer vorgezogenen Partie trifft der TSV Laichingen am Mittwoch, 22. August, (18.30 Uhr) auswärts auf den TSV Herrlingen. Die Laichinger streben dabei den dritten Saisonsieg an. Mustergültig sind die ersten beiden Spieltage für den TSV Laichingen in der Fußball-Kreisliga B Alb bislang verlaufen. Nach dem Sieg gegen den SC Lehr gab es gegen den letztjährigen Tabellenzweiten der Staffel aus Ballendorf einen 2:0-Heimsieg (Foto). Auch weil im Kader des TSV immer noch der ein oder andere Spieler urlaubsbedingt nicht von der Partie sein kann, sind die ersten beiden Siege Gold wert. An diesem Mittwoch geht es nun zum TSV Herrlingen, der wie in jedem Jahr zu den Aufstiegskandidaten der Alb-Staffel zählt. Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen sind die Herrlinger gegen das Team aus Laichingen schon mächtig unter Zugzwang.