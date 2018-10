Kurzschluss legt südliches Laichingen lahm

Stromausfall am Samstag in Laichingen: Ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel im Bereich des Marktplatzes war die Ursache. Die Auslösung erfolgte laut Albwerk um 18.05 Uhr – der südliche Teil Laichingens vom Gewerbegebiet bis zum Marktplatz war ohne Strom.

Mitarbeiter des Albwerks rückten an. „Der größte Teil war um 18.54 Uhr wieder versorgt. Um 19.11 Uhr hatten wir wieder eine Vollversorgung“, so ein Albwerk-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Das defekte Stück sei abgeschaltet worden. Am Montag soll die Fehlerursache herausgefunden werden.