Clubabend für Geimpfte: Organisatoren planen Veranstaltung für Juni

„Kunst & Kultur in LA“ plant am Samstag, 12. Juni, einen Clubabend mit Klaviermusik, Gesang hinter Aerosol-Schilden, mit musikalischen und lyrischen Beiträgen. Der Clubabend steht unter dem Motto „Senioren & Seniorellas in Concert“. Los geht es um 19.30 Uhr.

Natürlich sind dafür ein gesunkener Inzidenzwert, geimpfte Senioren & Seniorellas, sowie ein zusätzliches Hygienekonzept eine zwingende Voraussetzung. Auch erhalten nur Geimpfte oder Gäste mit einem negativen Corona-Test Einlass. Kai Kresse

„Natürlich sind dafür ein gesunkener Inzidenzwert, geimpfte Senioren & Seniorellas, sowie ein zusätzliches Hygienekonzept eine zwingende Voraussetzung. Auch erhalten nur Geimpfte oder Gäste mit einem negativen Corona-Test Einlass“, so Organisator Kai Kresse in einer Pressemitteilung und ergänzt: „Wir als Veranstalter sind geimpft und die meisten unserer bekannten Senioren auch.“ Das Ziel: „Wir möchten nun nach einer Zeit der nachvollziehbaren Kontaktreduzierungen willigen Senioren eine Auftrittsmöglichkeit geben.“

Senioren sind für Auftritte gesucht

Jede Seniorin und jeder Senior über 65 Jahren, die/der ebenfalls etwas vortragen möchte, kann sich bis Montag, 25. Mai, melden. Entsprechende Auftrittsangebote sollten Interessierte an kai@stepinla.de oder an marita@stepinla.de schicken oder unter Telefon 07333 / 7644 anmelden.

Bisher seien im Programm ein vierhändiges und solistisches Klavierspiel, Solo- wie auch Duettgesang, Lesungen und das Vortragen der einen oder anderen Anekdote oder eines Schwanks aus dem eigenen Leben vorgesehen. „Wir freuen uns über weitere Ideen und Vortragsangebote“, so die Veranstalter. Gängige Instrumente wie Klavier, Gitarren oder auch Rhythmusinstrumente seien vor Ort. Flöten-Vorträge seien beispielsweise nur als Präsentation hinter einem Aerosol-Schild möglich.

Wir beobachten die Corona-Verordnungen aufmerksam, sind im Umgang mit und ohne Corona erprobt und werden kein Risiko eingehen. Kai Kresse

„Wir beobachten die Corona-Verordnungen aufmerksam, sind im Umgang mit und ohne Corona erprobt und werden kein Risiko eingehen“, teilen die Organisatoren weiter mit und erklären: „Trotzdem möchten wir jetzt schon nach vorne schauen. Das Leben geht weiter und wir werden einen Teil dazu beitragen, dass uns alle ,die Muse wieder küssen’ wird – mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, aber trotzdem mit großem Genuss.“ Der Clubabend würde erneut verschoben, wenn es die Situation bezogen auf eine Gesundheitsgefährdung erforderlich mache.