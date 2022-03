Kunst & Kultur in LA fotografiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein „Kunst & Kultur in LA“ aus Laichingen bietet Interessenten bereits seit Längerem ein attraktives Kursangebot, auch außerhalb des Bereiches von Tanz & Musik. Auch in die Abteilungen Malerei und Fotografie treffen sich Mitglieder im Veranstaltungs- & ProbenZentrum des Kunst & Kultur-Vereins in der Schillerstrasse. In der Arbeitsgruppe Fotografie werden zahlreiche Themen rund um die Fotografie bearbeitet. Neben Technik, Kamera-Bedienung, Bildbearbeitung und Bildbesprechung stehen auch Exkursionen auf dem Programm. Dies bietet allen Teilnehmern ein abwechslungsreiches Hobby. Zahlreiche Projekte und Aufgabenstellungen in der Fotografie bringen immer wieder neue Herausforderungen zu Tage. So haben die jetzigen Fotografen auch zum Jahreskalender 2022 mit Fotografien beigetragen und auch in Ausstellungen schon Exponate gezeigt. Themen wie Bildgestaltung, Blende, Belichtungszeit, Brennweite, Bokeh, Tiefenschärfe, Weissabgleich, fotografieren mit Blitz, Fotobuch, Posterdruck, Landschaftsaufnahmen, Bildbearbeitung, Mitzieher, und so weiter werden in Theorie und hauptsächlich in der Praxis behandelt und sind für die Teilnehmer keine Fremdworte mehr. Wer ebenfalls Interesse hat, seine fotografischen Kenntnisse zu vertiefen, ist in der Fotogruppe herzlich willkommen. Die TeilnehmerInnen sollen vor Allem Spaß an der Technik und am Fotografieren haben. Ideen für eigene Projekte sind jederzeit gerne gesehen. Der Dozent Michael Brückmann lädt „Foto-Interessierte“ am 22. März ab 18:30 Uhr in die Schillerstrasse 2 in Laichingen ein, die Projektgruppe näher kennenzulernen. Um Anmeldung wird jedoch vorab gebeten, unter 0151-65483860. Die Fotogruppe trifft sich in der Regel alle zwei Wochen, immer dienstagabends unter Einhaltung der gültigen Verordnungen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.kukuinla.de/fotografie.