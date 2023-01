KuKuLa Kino zeigt „Das Konzert“

Im Laichinger KuKula Kino, Schillerstraße 2, beginnt am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr eine Filmvorführung. Gezeigt wird der Filmstreifen „Das Konzert“. Der Eintritt ist wie immer frei, zum aktuellen Kinofilm stehen Popcorn und Getränke zur Verfügung. Da aus Sicherheitsgründen die Clubsessel in dem gemütlichen Ambiente begrenzt sind, ist laut Vorschau des Veranstalters eine Anmeldung per Mail an info@stepinla.de oder unter der Telefonnummer 07333/7644 notwendig.