Kuchen statt Wurst und viel Durst

Nach einer abwechslungsreichen Entdeckertour rund um das Rotwild- und das Schwarzwildgehege in Westerlau haben sich 19 Teilnehmer des Nabu-Sommerferienprogramms in diesem Jahr ausnahmsweise mit Kuchen und Apfelschorle gestärkt. Normalerweise grillen die Nabu-Senioren Rote Würste auf dem Waldgrill beim Spielplatz. Doch angesichts der Trockenheit und Hitze sind die Grillstellen in und um Laichingen gesperrt, damit es nicht versehentlich zu einem Waldbrand kommt.