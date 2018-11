Kripo wertet Zeugenhinweise zum Suppinger Tötungsdelikt aus

Nachdem Anfang November in Suppingen eine 30-Jährige getötet wurde, setzt die Polizei ihre Spurensuche weiter fort. Das teilen am Mittwochmorgen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde die dreifache Mutter Opfer eines Gewaltverbrechens im Laichinger Ortsteil. Die Polizei suchte mit allen verfügbaren Kräften nach dem Täter. Die Ermittler nahmen einen Verdächtigen fest.

Er steht laut Mitteilung in dringendem Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben und wurde dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Seitdem befinde sich der Mann in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Ehemann am Tatabend mit dem Bus von Laichingen nach Suppingen gefahren sein. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt soll er den Teilort wieder verlassen haben. Er soll einen Rollstuhl dabei gehabt haben.

Auswertung der Spuren läuft

Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat laufen weiterhin auf Hochtouren. Kräfte des Polizeipräsidiums „Einsatz“ unterstützen die Ulmer Ermittler bei der Spurensuche in der Nähe des Tatorts. Auch einen Polizeihubschrauber setzten sie dazu ein. Unter Beteiligung von Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg werten die Kriminalisten die Spuren und Hinweise mehrerer Zeugen aus. Damit wollen die Ermittler laut Mitteilung den Täter überführen, den genauen Tatablauf rekonstruieren und andere Tatumstände herausfinden.