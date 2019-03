Kriegerdenkmal Supingen steht wieder im Licht

Der wohl schönste Ehrenhain im Umkreis, ein Ort der Ruhe und des Friedens – das Suppinger Kriegerdenkmal an der B28 –, kriegt wieder Sonnenschein ab. Fichten wurden entfernt; und die ganze Fläche, die von einer Fichtenhecke eingesäumt war, wurde ebenfalls durchforstet. Gedacht wird an dem Kriegerdenkmal am oberen Teil der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, am unteren Teil Richtung Wennenden der Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Für jeden Gefallenen war eine (Winter-)Linde gepflanzt worden.