Aufnahme von Flüchtenden: Landkreis hält sich an Drei-Stufen-Sytem

Nur eine Frage der Zeit sei es, so teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis auf Nachfrage mit, bis erste Menschen aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises Schutz suchen werden. „Die Vorbereitungen für die Aufnahme von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, laufen auf Hochtouren. Stand heute sind noch keine Kriegsvertriebenen aus diesem Land in den Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises angekommen.“ Alle Fachdienste des Landratsamtes, so versichert sie, die mit dem Thema befasst sind, sowie natürlich auch die Städte und Gemeinden treffen seit Kriegsausbruch Vorkehrungen, um im Bedarfsfall schnell und individuell helfen zu können.

Dreistufiges Aufnahmesystem

Erste Personen, die bei Verwandten oder Freunden untergekommen seien, hätte sich schon mit Fragen zum Aufenthaltsrecht beim Landratsamt gemeldet. Die ersten Anlaufstellen für Geflüchtete, die nicht bei Verwandten und Freunden unterkommen, sind in Baden-Württemberg die Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA). Das bewährte dreistufige Aufnahmesystem von LEA, Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft auf Kreisebene und kommunaler Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinde kommt auch im Falle ukrainischer Kriegsvertriebener zur Anwendung.

„Die Menschen, die zu uns kommen, haben Schlimmes erlebt.“ Landratsamtsprecherin

„Das große zivilgesellschaftliche Engagement und die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine sind ein Ausdruck gelebter europäischer Solidarität. Die Menschen, die zu uns kommen, haben Schlimmes erlebt“, so die Sprecherin.

Private Initiativen, die Kriegsvertriebene aus der Ukraine an den Grenzen abholen, verdienten unseren Respekt. „Sie sollten sich der Verantwortung bewusst sein, die daraus hervorgeht. Man darf nicht unterschätzen, was es heißt, Menschen bei sich aufzunehmen – zumal unklar ist, wie lange dieser Konflikt andauert. Es ist wichtig, die Geflüchteten nach ihrer Ankunft nicht alleine zu lassen, sondern sie beim Ankommen bestmöglich zu unterstützen. Auch das ist Teil der Solidarität und der Grundgedanke des dreistufigen Unterbringungssystems in Baden-Württemberg, das sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt hat.“

Wertvolle Hilfe bei der Erstorientierung

Die LEAs haben, wie das Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg mitteilte, ihre Kapazitäten im Hinblick auf die aktuelle Situation bereits ausgebaut und ausreichend Plätze für die Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen. Neben der Erfassung, Unterbringung, Verpflegung, Sicherheit und medizinischer Hilfe bieten die LEAs in Kooperation mit freien Trägern auch Sprachkurse, soziale Beratung sowie psychologische Betreuung und leisten so wertvolle Hilfe bei der Erstorientierung.

Anschließend folge die Unterbringung auf Kreisebene durch eine Zuweisung des Landes, beispielsweise in den Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises. Hier setze sich die bedarfsorientierte sozialpädagogische Betreuung der Geflüchteten nahtlos fort. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Unterkünften, aber auch die Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager in den Gemeinden sind genau dafür ausgebildet und verfügen über jahrelange Erfahrung. Sie könnten sich dabei außerdem auf ein großes Netzwerk an Haupt- und Ehrenamtlichen stützen, die sich mit einer Vielzahl an Angeboten engagiert für Geflüchtete einsetzen.

Dolmetscher gesucht und gefunden

Um eine problemlose Verständigung zu gewährleisten, hat der Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis vorige Woche über einen öffentlichen Aufruf in den Sozialen Medien nach ukrainisch oder russisch sprechenden Freiwilligen gesucht, die den bestehenden Internationalen Dolmetscherpool des Alb-Donau-Kreises verstärken. Mit großem Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit haben sich mehr als 40 Personen gemeldet. „Hierfür sind wir sehr dankbar, denn die Arbeit der Dolmetscherinnen und Dolmetscher erleichtert das Ankommen der geflüchteten Menschen enorm und ist etwa bei Behördengängen eine sehr wertvolle Unterstützung“, heißt es weiter.

Erfahrungen und Kontakte aus dem Jahr 2015

In den Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises seien momentan ausreichend Plätze vorhanden. Zusätzlich treffe der Fachdienst Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen derzeit Vorbereitungen, um die vorhandenen Kapazitäten im Bedarfsfall schnell erhöhen zu können. Einerseits nutze der Fachdienst dafür vorhandene Räumlichkeiten in den Unterkünften, die durch die moderaten Zugangszahlen der vergangenen Jahre nicht als Wohnraum, sondern als zusätzliche Gemeinschaftsräume genutzt wurden.

Andererseits bereite die Kreisverwaltung die Anmietung weiterer Gebäude vor und kann dabei auf die umfangreichen Erfahrungen und wertvollen Kontakte aus der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen. So haben bereits mehrere Vermieter von Immobilien, die damals als Unterkünfte genutzt wurden, angeboten, diese Gebäude erneut zur Verfügung zu stellen. „Wir müssen berücksichtigen, dass neben den Menschen aus der Ukraine auch weiterhin Flüchtlinge aus anderen Regionen untergebracht werden müssen“, erklärt die Sprecherin.

Koordiniertes Handeln

Generell folge nach der Aufnahme auf Kreisebene nach einer gewissen Zeit die Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden, sofern die Betroffenen nicht selbst eine Wohnung finden. Der Übergang und die Unterbringung wird von den Integrationsbeauftragten der Kommunen und dem Integrationsmanagement des Alb-Donau-Kreises nach Bedarf begleitet.

Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, steht das Landratsamt bereits in engem Austausch mit dem Deutschen Roten Kreuz, um über die bestehenden Möglichkeiten hinaus kurzfristig Notunterkünfte mit Feldbetten aufbauen zu können. Die Lage in der Ukraine und die große Fluchtbewegung erfordern ein flexibles und gleichzeitig gut koordiniertes Handeln auf regionaler und überregionaler Ebene. Bei den folgenden Stellen finden Betroffene sowie freiwillige Helferinnen und Helfer eine Übersicht über die geltende Rechtslage sowie Unterstützungsmöglichkeiten:

Eine Übersicht rund um die Themen Aufenthaltsstatus, Asylanträge oder Hilfsangebote bietet die FAQ-Seite des Landes Baden-Württemberg: https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine.

Wenn Bürgerinnen und Bürger Fragen zu konkreten Hilfsangeboten haben oder Geflüchteten freien Wohnraum in ihrer Stadt oder Gemeinde zur Verfügung stellen möchten, sollten diese sich direkt an die örtlichen Rathäuser wenden. Die Kommunen koordinieren jeweils die Abläufe vor Ort.

Die Spendenbereitschaft ist anhaltend hoch, allerdings sind bestimmte Bedarfe momentan gedeckt. Grundsätzlich sind derzeit Geldspenden an seriöse Hilfsorganisationen am wirksamsten, da bereits viele Sachspenden bei den Behörden und Hilfsaktionen eingegangen sind.

Ansprechpartnerinnen für allgemeine Rückfragen sind die Integrations- und Migrationsbeauftragten im Landratsamt Alb-Donau-Kreis Dana Kneißler (dana.kneissler@alb-donau-kreis.de) und Laura Walter (laura.walter@alb-donau-kreis.de). Für telefonische Anfragen dient die Telefonnummer 0731/185-0.

Bei konkreten Fragen zur Aufenthaltsverlängerung von Menschen aus der Ukraine hilft die Ausländerbehörde des Landratsamts Alb-Donau-Kreis weiter, unter der Telefonnummer 0731/185-1900 oder 0731/185-1901.