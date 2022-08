Kreativworkshop für Kinder ab acht Jahren

Die Umweltpädagogin Christina Kussmann bietet am Mittwoch, 31. August, einen Kreativ-Workshop unter dem Motto „Kinderkunst im Wald“ an. Der Kurs findet im Rahmen des „Wald Erleben“-Programms des Alb-Donau-Kreises statt und richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Mit gesammelten Naturmaterialien aus dem Wald und einem reichhaltigen Farbangebot werden Naturcollagen auf einer Leinwand gestaltet. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Kurs wird je einmal von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz Ulm-Maienwäldle nahe Söflingen. Es sind noch jeweils acht Plätze frei. Die Begleitung von Erwachsenen ist nicht nötig. Zu den Veranstaltungen muss wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk, Getränke und, wenn nötig, ein Vesper im Rucksack mitgebracht werden.

Anmeldungen werden per E-Mail an walderleben@alb-donau-kreis.de noch bis Donnerstag, 25. August, entgegengenommen. Das aktuelle Programm ist online auf www.alb-donau-kreis.de/ einsehbar. Dort finden Interessierte auch alle wichtigen Angaben, die für die Anmeldung benötigt werden.