Kreatives Leseprojekt „Book in a Box” in der Stadtbücherei

An ein etwas anderes Leseprojekt haben sich Schüler der Klasse 6b der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule gemeinsam mit Rektorin und Deutschlehrerin Anne Dorothee Schmid während der Coronazeit gewagt. Die Ergebnisse werden derzeit in einer kleinen Ausstellung in der Stadtbücherei präsentiert.

Der erste Teil der Aufgabe war für einige Sechstklässler eine Herausforderung: Sie sollten ein Buch aussuchen und lesen. Eine prall gefüllte und vielseitige Bücherkiste mit frisch gedruckten Romanen aus der Stadtbücherei unterstützte sie dabei, kurz vor der Schließung der Schulen, ein Buch ganz nach ihrem Geschmack zu finden.

Kreativität war dann im zweiten Teil gefragt, denn die einzelnen Kapitel aus dem Buch mussten szenisch dargestellt werden – in einem Schuhkarton. „Ich bin stolz und freue mich außerordentlich über die wunderschönen Ergebnisse“, sagt Anne Dorothee Schmid, die während des Homeschoolings über Videokonferenzen mit ihren Schülern in Kontakt ist. „Für viele meiner Schüler war das Projekt, mit dem ich sie zum Lesen motivieren möchte, eine willkommene Abwechslung im Wochenplan.“ Und so vielseitig die Lektüre war, so unterschiedlich seien die Künstler.

„Ich lese nicht besonders viel“, gibt Nils Pepela (11) ganz offen zu. Aber die Idee mit der Bücherkiste hat mir großen Spaß gemacht, weil man das kreativ umsetzen konnte.“ Er hatte sich für das „Geheimnis des Bauchredners“ aus der Buchreihe „Die drei???“ entschieden, weil er spannende Bücher mag. „Im ersten Kapitel geht es um einen brennenden Umhang. Dafür habe ich ein kleines Stück Geschirrtuch angekokelt“, fügt er schmunzelnd hinzu. Und auf der mitgelieferten Speicherkarte präsentiert er die einzelnen Kapitel des Buches persönlich.

Für Emelie-Jule Groß (11) dagegen war es sofort klar, dass sie sich „Conni & Co 2 - das Buch zum Film“ aussuchte, weil sie den ersten Teil bereits verschlungen hatte. Zur Umsetzung des Inhalts in der Kiste, hat sie zu ihren Playmobilfiguren gegriffen.

Vom Buchcover dagegen ließ sich Angelina Rösch (13) für ihre Lektüre inspirieren. Das habe sie dazu angeregt, sich für die Liebesgeschichte „Lauter Kröten und kein Kuss in Sicht“ zu entscheiden. Auch sie sei keine große Leserin. Deshalb habe sie das Buch gemeinsam mit ihrer Mutter gelesen. Und dabei seien sie auf Ideen gekommen, wie man den Inhalt in der Kiste umsetzen könne. Das habe beiden großen Spaß gemacht.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Einfallsreichtum und Liebe zum Detail die Buchinhalte dargestellt sind“, lobt Anne Dorothee Schmid ihre Schüler und hofft, dass dieses positive Leseerlebnis ein Auslöser für eine Folgelektüre sein könnte. „Ganz nebenbei sind künstlerische Ergebnisse entstanden, die zeigen, dass Lesen im wahrsten Sinne des Wortes Welten entstehen lässt.“

Die Ausstellung ist noch bis Ende Juni in der Stadtbücherei zu sehen.