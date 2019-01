Kommerz schlägt Ehrenamt: „Rock dein Leben“-Festival setzt sich gegen „Bulletproof“ durch

Festival-Mekka Laichingen. Zwei große Musikevents finden im Juli statt, wobei schon feststand, dass das „Rock dein Leben“-Festival vom 25. bis 27. Juli über die Bühne gehen wird. Zum Leidwesen des kleineren „Bulletproof“-Festivals, welches diesen Termin eigentlich für sich eingeplant hatte. Dessen Macher teilen mit: Sie wollen es nun zwei Wochen früher krachen lassen. Einen „Kompromiss“ vom „Rock dein Leben“-Veranstalter lehnen sie ab.

Das „Bulletproof“-Festival wird am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, „in die nächste Runde gehen“, so Lukas Pröttel vom Bulletproof-Team. Zum vierten Mal will der Verein (rund 40 Mitglieder) die Alb „vor allem mit lokalen Bands um eine tolle Veranstaltung bereichern“. Auch in diesem Jahr gelte: „Umsonst & Draußen“ – gerockt werde bei jedem Wetter. Und wo? Wie im vergangenen Jahr in Feldstetten.

Philipp Burger, Frei.Wild-Sänger, in diesem Jahr in Laichingen. (Foto: Archiv)

Aber der Termin ist neu. Was der Tatsache geschuldet ist, dass Andy Kamm, der Veranstalter von „Rock dein Leben“, mit seinem Festival auf das zuvor vom „Bulletproof“ besetzte Wochenende „umgezogen“ ist. Im vergangenen Jahr fand das „Rock dein Leben“ am Schwör-Wochenende statt. Nicht nur für Behörden sei der neue Termin besser, so Kamm. Alles entzerre sich dadurch. Er hofft aber auch auf Besucher, die 2018 dem Feier-Marathon in Ulm den Vorzug gaben. Die Reihenfolge sieht nun aus wie folgt: 12./13. Juli: „Bulletproof“-Festival, 19. bis 22. Juli: Schwör-Wochenende und 25. bis 27. Juli: „Rock dein Leben“.

Vorschlag nicht angenommen

Nicht angenommen hat das Bulletproof-Team den Vorschlag von Kamm, der nichts dagegen gehabt hätte, wenn beide Festivals am selben Wochenende stattgefunden hätten. Warum? Weil man als „kleineres, nicht kommerzielles Festival“ dadurch „mehr Nachteile als Vorteile“ haben würde, so Pröttel. Man sei zu „keiner gemeinsamen Übereinkunft gekommen“.

Die Planungen fürs „Bulletproof“ laufen auf Hochtouren. Der Freitag sei wieder der Musik vorbehalten. Am Samstag folgt der Familiennachmittag. Familien erwarte „ein noch bunteres Programm für die Kinder“. Auch Camping wird wieder angeboten. Unter den Bands sollen „alte Bekannte“, aber auch „neue Schmankerl“ sein.