Kolumne: Der „Dichterkrieg“ auf der Alb

Die Brüder Grimm berichten in den „Deutschen Sagen“ von einem im Jahr 1206 auf der Wartburg ausgetragenen „Sängerkrieg“. Walther von der Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen, Wolfram von Eschenbach und weitere Sänger seien im Wettbewerb um das schönste Lied angetreten. Von einem „Dichterkrieg“, der 700 Jahre später auf der Laichinger Alb toben sollte, konnten die Brüder Grimm nichts ahnen. Stattdessen berichtet unser Kolumnist Heinz Surek über den „Laichinger Dichterkrieg“ aus dem Jahr 1906.

Stellen wir zunächst die beiden Kontrahenten vor: Da gab es den Weber und Bauern Salomon Schlenk, der in diesem Jahr die Laichinger Schweinezuchtgenossenschaft gegründet hatte, um die Bauern günstig mit Ferkeln und Mastschweinen zu versorgen. Man nannte ihn deshalb im Ort den „Sau-Sale“. Mächtig ärgern tat sich der „Sau-Sale“, als er hörte, dass Küfermeister Johann Georg Erb seine Schweine nicht bei der Schweinezuchtgenossenschaft, sondern bei einem der vielen auswärtigen Händler, die ihre Säue zu den Märkten in die Dörfer trieben, gekauft hatte. Dieses Geschäft musste sehr einträglich gewesen sein, denn es gab damals und auch danach die Redensart: „Der hat Geld wie ein Säutreiber.“ Eigentlich waren die Laichinger Kontrahenten gute Freunde, hatten sie doch noch zwei Jahre zuvor zusammen für den Gemeinderat kandidiert, allerdings ohne Erfolg – zu Unrecht, wie sie meinten. Aber beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf und der aufgebrachte Schweinezüchter setzte am 25. März 1906 folgende Anzeige in die „Schwäbische Albzeitung“:

Wenn Küfers Hansjörg jetzt auswärts Treibsäu kauft, so

lasset mir au koine Säukübel mehr bei ihm mache.

Salomon Schlenk

Freilich war diese Anzeige noch kein literarisches Kunstwerk, es reimte sich ja nichts. Dennoch wurde damit der „Laichinger Dichterkrieg“ eingeleitet, wenn auch Reimform und Versmaß noch zu wünschen übrig ließen. Küfers Hansjörg antwortete drei Tage später dem „Sau-Sale“ ebenfalls in Gedichtform:

Dass oiner scho de Hentera en’d Maschee neibrocht,

dös isch wahr,

und dass Unterzeichneter seine Säu kaufe ka, wo er will,

dös isch klar.

Und deshalb Sale, sei z'friede Du, was i dir sag,

sonst bringst du schließlich da Grend noch nei,

durch a Klag.

Johann Georg Erb, Küferei und Weinhandlung

Diese Androhung mit einer Klage konnte Salomon Schlenk nicht auf sich sitzen lassen. Das ging nun doch zu weit. Also setzte er sich auf seinen „Hentera“, und dichtete. Und nach weiteren drei Tagen, am 1. April, konnte man in der „Albzeitung“ ein durchaus veritables Gedicht lesen. Dieses Mal reimte es sich sogar, Versmaß, Metrum und Aufbau funktionierten:

Ein neuer Dichter ist jetzt hier,

er grenzt an Friedrich Schiller schier;

und Hansjörg heißt er, sieh mal an!

Ein dreifach Hoch dem braven Mann.

Ein Lied hat er bis jetzt gemacht.

Nicht jeder, der es las, hat g'lacht.

Denn solch ein Zeug, o glaub es mir,

kommt, lieber Hansjörg, nur von Dir.

Auch ich hab meine gute Gründ,

bloß z'lache; denn nicht so geschwind

kannst Du verklagen einen Mann,

der Kübel nicht von Dir schafft an.

Denn kaufst Du Schweine, wo Du willst,

dem Händler seine Taschen füllst,

so darf auch ich ganz ohne Klag

Säukübel kaufen, wo ich mag.

Und weißt du eine andere Lehr!

So ist es eine alte Mähr.

Denn gleiches Recht, Du weißt es schon,

gilt heut auch für den Salomon.

Es vergehen wieder drei Tage, bis die Antwort von Küfers Hansjörg in der Laichinger Zeitung erscheint. Auch sein Gedicht ist ein kleines literarisches Kunstwerk. Mit Humor und Ironie nimmt er den „Sau-Sale“ auf die Schippe und spricht ihn auch als Weber an: „Und wirken tut er stets für zwei“. Die Laichinger Weber im feuchten Webkeller“, der „Dunk“, bezeichneten ihre Tätigkeit als „Wirken“. Sie bezogen sich dabei sicherlich auf einen dritten Dichterfreund, Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem „Faust“ den Erdgeist sagen lässt: „So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit / und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.“ Küfermeister Johann Georg Erb, der später zum langjährigen Vorsitzenden des Kriegervereins gewählt wird, bietet dem „Sau-Sale“ Versöhnung an, wobei er durchaus auch selbstironisch sein kann:

Der Vorstand von der Schweinezucht-

genossenschaft, der Käufer sucht

für seine Tierlein groß und klein,

kommt jetzt mit einem neuen Reim!

Derselbe ist gut ausgedacht

und sicher von ihm selbst gemacht;

drum gibt der Hansjörg offen zu:

"Der dichtet besser noch als du."

Im G'scheitsein kommt ihm keiner gleich

im Bussen net, im Himmelreich;

und wirken tut er stets für zwei,

wenn er zufällig ist dabei.

Denn meistens ist er eben Bauer,

grad wie ich auch, nur etwas schlauer,

versteht noch mehr von Feld und Vieh,

wird reich dabei fast ohne Müh.

Trotzdem zum Schlusse, lieber Sale,

geht Dir's wie mir beim letzten Male.

Es fehlt auch Dir noch in der Tat

ein Sitz in dem Gemeinderat.

Doch lass den Streit uns nun begraben

von dem wir beide doch nichts haben.

Es freut sich nur das Publikum,

hält schließlich dich wie mich für dumm.

Und damit endet der Laichinger „Dichterkrieg“, der zwar nicht in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen ist, aber immerhin bei der „Schwäbischen Albzeitung“ Aufnahme gefunden hat.