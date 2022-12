Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 11. Dezember, um 11 Uhr in der Albanskirche veranstaltet die Montagsfrauengruppe in Albanplus einen kleinen Weihnachtsmarkt zugunsten von Diospi Suyana (Krankenhaus und Schule in Peru). Angeboten werden vielerlei Hand- und Bastelarbeiten, ein kleiner Kochbücherflohmarkt sowie Handwerkliches aus, heißt es in der Pressemitteilung.