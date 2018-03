Kleine Rennfahrer erobern die Volksbank

Das VR-Gewinnsparen der Volksbank Laichinger Alb macht’s möglich: Am Freitag hat die Bank 50 Mini-VR-Mobile an die Kindergärten der Region als Spende übergeben. Nach dem Motto „Gewinnen – Sparen – Helfen“ wurde erneut ein Teil des Gewinnsparens für einen guten Zweck ausgeschüttet. Die weißen, dem bekannten Bobbycar nachempfundenen Rutschautos sind von guter Qualität und sollen für einen ungetrübten Fahrspaß in den Kindergärten sorgen. Frank Kraaz, Vorstand der Volksbank Laichinger Alb, freute sich über die Laola-Wellen der 50 begeisterten anwesenden Kinder unter drei Jahren. Er gab den Start frei zum Rennen im Auditorium der Volksbank. Ein vorbereiteter Parcours war von den kleinen Rennfahrern schnell in Beschlag genommen. 15 Kindergärten aus der Region konnten die Minicars bestellen, aber nur acht Kindergärten nutzten das Angebot. Sie konnten nun die 50 Fahrzeuge unter sich aufteilen. In Laichingen sind dies die Kindergärten Bleichberg, Kunterbunt und jener in Feldstetten, in Merklingen das Kinderhaus Abenteuerland, in Heroldstatt und Westerheim die Kinderhäuser, in Nellingen griff das Haus der kleinen Bären zu, ebenso der Kindergarten in Scharenstetten. Die Minicars werden in den nächsten Tagen bei den Kindergärten eintreffen. Foto: brück