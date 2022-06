Klaviertrio spielt zur „Stunde der Kammermusik“

Seit 2008 konzertierte „trio toninton“ erfolgreich in verschiedene Kammermusikreihen – vor fünf Jahren ebenfalls in Laichingen. Zum zweiten Mal werden nun die Instrumentalisten Vilja Godiva Speidel (Violine), Uko Speidel (Violoncello) und Rita Klose (Klavier) in der Laichinger Konzertreihe „Stunde der Kammermusik“ auftreten. Diese findet am Sonntag, 26. Juni, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Das Klaviertrio „trio toninton“ hat sich zur Aufgabe gemacht, der Musik eine eigene Prägung durch Lebendigkeit, Ausdruckskraft und Leidenschaft zu geben. Noch während des zusätzlichen Kammermusikstudiums an der Musikhochschule Mannheim gründete sich das Ensemble, bekam wertvolle Impulse von Susanne Rebenschlag und Michael Hauber – und schloss im Jahre 2009 Bestnote ab. Ebenfalls die Bestnote erhielt Vilja Godiva Speidel für die Studiengänge Künstlerische Ausbildung, Instrumentalpädagogik und Kammermusik. Zahlreiche Meisterkurse unter anderem bei Thomas Brands, Walter Forchert und Denes Zidmondy, bereicherten ihren musikalischen Werdegang. Ukko Speidel studierte Violoncello an der Kölner Musikhochschule und erwarb gleichfalls wertvolle Inspirationen auf Meisterkursen u.a. von Norbert Braining (Amadeus Quartett ) und Menahim Pressler ( Beaux Arts Trio ). Darüber hinaus widmet er sich pädagogischen Aufgaben - und hat des Weiteren einen Lehrauftrag an der Musikhochschule München für die F.M.Alexander-Technik. Rita Klose ist mehrfache Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“; ihr Studium an der Musikhochschule Karlsruhe beendete sie mit Auszeichnung. Sie Assistentin in der Klavierklasse von Sontraud Speidel und zudem studentische Lehrbeauftragte für das Pflichtfach Klavier an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe.

Zur Aufführung kommen Werke von Ludwig van Beethoven, Fazil Say und Robert Schumann. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.