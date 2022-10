Klaviertrio spielt bei „Stunde der Kammermusik“

Das „Klaviertrio Würzburg“ wird in der nächsten „Stunde der Kammermusik“ in Laichingen konzertieren. Diese findet am Sonntag, 9. Oktober, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt. Zur Aufführung kommen Werke bei dem Konzert in Laichingen Werke von Sergei Rachmaninoff, Niccolo Paganini und Jacques Offenbach. Die Matinee beginnt um 11 Uhr.

Seit der Gründung des Trios im Jahr 2001 haben die Schwestern Karla-Maria Cording (Klavier), Katharina Cording (Violine) und der Cellist Peer-Christoph Pulc stetig ihre Fähigkeiten erweitert und verfeinert, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Presse habe ihnen „herausragende Kompetenz“, „imponierende Virtuosität“ mit „ungeheuren Reichtum an Klangfarben“ und „atemberaubender „Intensität“ bescheinigt.

Das Klaviertrio Würzburg gibt ganzjährig Gastkonzerte im In- und Ausland. Zahlreiche Einladungen erfolgten nach München, Berlin, Hamburg, Leipzig, Wien, Paris – und als Daniel Barenboim der Deutsche Kulturpreis verliehen wurde, spielte das Trio in der Münchener Allerheiligen-Hofkapelle. Öfters konzertieren die drei Musiker auch mit den Pianistinnen Anna und Ines Walachowski, welche vor einigen Jahren ebenfalls in der Laichinger Kammermusikreihe auftraten.

Das Repertoire des Ensembles umfasst weit über 70 Klaviertrios, darunter sowohl einige selten aufgeführte Werke als auch zeitgenössische Kompositionen, beispielsweise von Erkki Sven Tuür oder Thomas Stöß, dessen Suite das Trio aufgeführt hat. Aufnahmen des Klaviertrios wurden von vielen Rundfunkanstalten ausgestrahlt, zu dem erschienen einige CDs bei Keferstein Records.

Zu Beginn ihrer Laufbahn hatten die jungen Musiker Unterricht bei Menahem Pressler, Siegfried Palm und Hatto Beyerle - heute unterrichten sie selbst an der Universität beziehungsweise der Musikhochschule Würzburg.