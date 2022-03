Klassensieg für Rallye-Team Rinke/Föhner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits am Freitag, 11. März, starteten die Vorbereitungen zur 22. UMC Rallye Ulm rund um Einsingen. Mit dabei ein großes Helferteam des MSC Laichingen e.V. im ADAC, welches den Ulmer Motorsport Club bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützte: Simon Föhner war als technischer Kommissar im Einsatz und nach im Februar erfolgreich abgelegter Prüfung übernahmen Michael Schaaf, Rainer Schubert, Julian Zeifang, Michael Barth sowie Günter und André Föhner für die Dauer der Veranstaltung am Samstag, 12. März, die Leitung der Wertungsprüfungen in Einsingen und Beiningen.

Für die Wertungsprüfung in Beiningen, einem Rundkurs rund um die Halle am Schinderwasen, stellte der MSC Laichingen weitere Helfer zur Sicherung der Strecke und für den reibungslosen Ablauf. Diese waren bereits zu Beginn der Veranstaltung gefordert: Für den Favorit der Klasse NC4 in der auch die Teams Santos/Santos (Citroen Saxo) und Rinke/Föhner (Suzuki Swift) an den Start gingen, war die Rallye Ulm bereits in der zweiten Kurve nach einem Fahrfehler beendet. Das Fahrzeug lag außerhalb der Strecke, was die nachfolgenden Teams, darunter auch die beiden Starter des MSC Laichingen schon auf den ersten Metern forderte. Jonas Rinke und Anna-Carin Föhner konnten sich trotzdem ein erstes Zeitpolster in der Klasse NC4 sichern.

Die Klassenbestzeiten der zweiten Wertungsprüfung „Steinenfeld“ und des Rundkurses in Einsingen konnten Joan und Manuel Santos für sich verbuchen. Allerdings mussten beide ihren Citroen Saxo nach der Hälfte der Veranstaltung wegen eines technischen Defekts abstellen. Das Duo Jonas Rinke und Anna-Carin Föhner nutzte auf der zweiten Schleifen ihre Routine und konnte mit zwei weiteren Klassenbestzeiten in Beiningen und Einsingen ihren Vorsprung ausbauen: „Nach der Aufregung auf WP1 mussten wir erst unseren Rhythmus finden – Fahrerisch sicherlich nicht unsere beste Vorstellung, was die Freude über den Klassensieg jedoch nicht mindert.“, sagte Jonas Rinke. Anna-Carin Föhner ergänzte: „Es war schön nach den Ausfällen in 2019 und 2020 sowie der pandemiebedingten Pause gemeinsam mit Jonas das Ziel bei der Rallye Ulm zu erreichen. Der Klassensieg kam durchaus etwas unerwartet für uns. Es freut mich umso mehr, dass wir diesen unter den Augen der Helfer vom MSC erreichen konnten und hoffe er dient allen als Dank und Ansporn für die für den 17 September geplante Rallye in Laichingen.“