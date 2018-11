Kirchenjahr klingt festlich aus

Der Gottesdienst am Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, wurde an diesem Sonntag in der Laichinger Kirche Maria Königin sehr festlich gestaltet. Der katholische Kirchchor sang unter der Leitung von Ruth Häberle die „Messe brève“ von Charles Gounod (1818 bis 1893) in einer Bearbeitung von Gerhard Rabe. Begleitet wurde der Chor an der Orgel von Margit Wiedemer, den Klarinetten von Vanessa Garispe und Wolfgang Huober sowie zwei Flöten, gespielt von Jasmin Oesterle und Sabrina Ritzler.

Nach dem eingängigen Kyrie folgte das abwechslungsreich gestaltete Gloria, eingeleitet von der Bass-Solostimme Norbert Zinners. Der klare Sopran von Sigrun Seiboth-Mack erklang zu Beginn des Sanctus. Ohne Instrumentalbegleitung trugen schließlich alle vier Solostimmen ausdrucksstark das Benedictus vor (Sopran: Sigrun Seiboth-Mack, Alt: Carmen Nübling, Tenor: Wilfried Kienzler, Bass: Norbert Zinner). Das Agnus Dei, wiederum mit einem Solo-Part beginnend, rundete die romantische „Messe brève“ ab. Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Egle bei allen Beteiligten und die Gottesdienstbesucher mit einem Beifall. Auch dem Chor war es ein Anliegen, den Solisten, Instrumentalisten, der Organistin Margit Wiedemer und der Chorleiterin für all ihren Einsatz zu danken.