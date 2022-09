Kirchengemeinde lädt zu Kinderbibeltagen ein

Die Katholische Kirchengemeinde Laichingen lädt für Donnerstag, 8., und Freitag, 9. September, zu Kinderbibeltagen ein. Von 14 bis 17.30 Uhr geht es dann im Gemeindesaal unter der Kirche Maria Königin, Gartenstraße 18, um das Thema „Meine Welt ist voll Fragen“ – Deine auch?“ Am Freitagabend schließt sich ein gemeinsames Essen bis ca. 22 Uhr an, zu dem auch Eltern und Geschwister und Großeltern eingeladen sind. Am Sonntag, 11. September, treffen sich die Teilnehmer um 10.30 Uhr noch einmal zum Familiengottesdienst in der Kirche.

Bitte Hausschuhe mitbringen. Die Anmeldung bis Dienstag, 6. September, im Katholischen Pfarrbüro, Gartenstraße 18 in Laichingen, abgeben oder im Briefkasten einwerfen. bei Fragen hilft Schwester M. Rita weiter, Telefon 07333/6800, E-Mail mariakoenigin.laichingen@drs.de. Das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde www.maria-regina.net