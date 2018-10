Kirchengemeinde feiert Erntedank

Die evangelische Kirchengemeinde Laichingen feiert bald wieder das Erntedankfest. Am Sonntag, 7. Oktober, wird das Traditionsfest mit einem Familien-Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Albanskirche begangen. Unser Foto zeigt Erntedankschmuck in der Laichinger Kirche vor rund zehn Jahren.

Auch dieses Mal stehen wieder Kinder in der ersten Reihe. Denn der Erntedankgottesdienst wird zusammen mit dem Krone-Kindergarten, der Kinderkirche Fischermän’s friends sowie der spektrum-Band gefeiert. Unter dem Stichwort „Beschenkt“ werden die Welt und das Leben angeschaut und die Gemeinde will sich fragen, wie Dankbarkeit ganz unterschiedlich aussehen und wie sie konkret gelebt werden kann. Die Gaben aus der Gemeinde für das Schmücken des Erntedankaltars können in den Tagen davor in der Kirche abgegeben werden: am Freitag, 5. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 6. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Alle Lebensmittel kommen anschließend dem Tafelladen zu Gute.

Die Freitagsfrauen schmücken den Erntedankaltar.