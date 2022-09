Kirchenchor startet nach der Sommerpause

Der Kirchenchor Maria Königin der katholischen Kirche Laichingen trifft sich nach der Sommerpause erstmals wieder am Donnerstag 15. September, im katholischen Gemeindesaal (unterhalb der Kirche). Beginn ist um 19.30 Uhr mit den Proben für Erntedank (Sonntag, 2. Oktober, um 10.30 Uhr). Die beiden weiteren Proben für die musikalische Gestaltung am 2. Oktober sind am 22. und 29. September. Wie der Chor weiter mitteilt, besteht auch die Gelegenheit, neu einzusteigen.