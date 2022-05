Kirche Kunterbunt startet durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 14.Mai startete die EmK-Gemeinde Laichingen ihre „Kirche Kunterbunt“ in und um die Friedenskirche am Henzenbuch. Von 15-18 Uhr trafen sich beim Familien-Mitmach-Nachmittag zahlreiche Kinder und Erwachsene, um einen fröhlichen Nachmittag bei gemeinsamen Spielen und Bastelaktionen zu erleben. Unter dem Thema „Straßen und Wege“ hatten die Mitarbeiter viel Spannendes vorbereitet. Bei Barfußpfad, Bobbycar-Rennen, Carrerabahn, Parcour mit ferngesteuerten RC-Cars, Streetart oder Polizeikelle-Basteln hatten alle viel Spaß. Nach den Aktionen folgte ein gemeinsamer Teil in der Kirche. Nach fetzigen Bewegungsliedern war als Höhepunkt des Nachmittags die freche Handpuppe Willi zu Besuch. Sie unterbrach den Erzähler Martin immer wieder mit frechen Kommentaren. Zusammen erzählten sie von Jesus auf seinem Weg nach Emmaus. Als Abschluss gab es für alle eine Stärkung mit leckeren Pizzawecken. Alle Kinder gingen mit ihrer selbst gefüllten Schatzkiste glücklich wieder nach Hause.

Die nächste „Kirche Kunterbunt“ findet am Samstag, 17. September wieder in und um die Friedenskirche statt.