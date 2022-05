Kirche Kunterbunt startet durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 14. Mai lädt die Evangelisch-methodistische Kirche ab 15:00 Uhr in und um die Laichinger Friedenskirche zu einem neuen Angebot für Kinder ein. Kinder im Alter von 5-12 Jahren erleben zusammen mit ihren Eltern, Omas, Opas, Onkel, Tanten, etc. einen bunten Nachmittag mit vielen schönen Erlebnissen. Das Thema bei der ersten Kirche Kunterbunt lautet „Straßen und Wege“. Bei Kreativ-Stationen wird das Thema auf verschiedene Weise praktisch umgesetzt. Dabei bleibt genügend Zeit, sich auszutauschen und Beziehungen zu knüpfen.

Nach dem kreativen Teil gibt es Musik mit der Jugend-Band und einen kurzen Impuls zum Thema. Den Nachmittag zusammen genießen: dazu gehört auf jeden Fall ein gemeinsames Essen.

Kirche Kunterbunt ist BUNT: Kinder zusammen mit ihren erwachsenen Begleitern können ganz einfach kommen und mitmachen. Alle tauchen in ein kreatives Umfeld und viel Gemeinschaft zum Genießen ein. Gemeinsam bedeutet auch, dass neue Kontakte entstehen können.

Kirche Kunterbunt ist gastfreundlich und heißt alle herzlich willkommen. Es geht ums Kreativsein, darum gemeinsame Erlebnisse zu genießen und eine wohltuende Gemeinschaft zu erleben.

Kirche Kunterbunt lebt vom „Wir“. Gemeinsam an den Stationen, beim inhaltlichen Impuls und beim gemeinsamen Essen. Das alles fröhlich feiernd: Kirche Kunterbunt ist eine „Auszeit“ vom Alltag. Das Leben feiern, Gott erleben, Gemeinschaft und das Essen genießen, das eigene Kreativsein und sich selbst ein bisschen neu entdecken. Dazu lädt Kirche Kunterbunt ein – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es bei Pastor Wolfgang Bay, Tel.: 07333-6277.