Kinderkleiderbasar in Laichingen als beliebte Schnäppchenjagd

Sehr gut besucht gewesen ist am Samstagnachmittag der Kinderkleiderbasar in Laichingen. Seit 1984, also seit mehr als 30 Jahren, gibt es dieses Angebot, um preisgünstig auf Schnäppchenjagd gehen zu können – im Frühjahr und im Herbst. Anfangs fand er im evangelischen Gemeindehaus in der Gartenstraße statt, seit einigen Jahren ist die Daniel-Schwenkmezger-Halle der Verkaufsort.

Gewechselt hat seitdem mehrmals das Organisationsteam, seit einigen Jahren ist Sarah Müller-Fuchs die Ansprechpartnerin, die mit einem harten Kern an Frauen die beliebte Schnäppchenjagd federführend organisiert. Ihrem Organisationsteam stehen sechs weitere sechs engagierte Frauen zur Seite, die den Verkauf vorbereiten. Ihnen zur Seite stehen dann am Basar-Wochenende weitere 20 freiwillige Helferinnen, die beim Auf- und Abbau sowie während des Verkaufs mithelfen.

„Da gibt es eine Menge zu tun, doch die gemeinsame Arbeit bereitet auch Freude und Spaß“, erklärt Sarah Müller-Fuchs, die mit dem Verlauf am Samstagnachmittag sehr zufrieden sein konnte. Denn viele Menschen fanden sich in der Daniel-Schwenkmezger-Halle ein, wo ein umfangreiches Angebot an allerlei Textilien für Kinder, nebst Spielsachen und Büchern sowie Kinderwagen und Kinderfahrrädern zu haben. Zudem im Angebot waren ein Hochbett und drei Zwillings-Kinderwagen. Vom Verkaufserlös behält sich das Basar-Team, die Mutter-Kind-Gruppe aus Laichingen, 15 Prozent ein. Sie behält für sich gerade mal 50 Euro, den Rest des Geldes kommt Kindern der Leinenweberstadt als Spende zugute, sei es über die Stadtbücherei, den Kinderschutzbund oder die Kindergärten. Spielgeräte in Laichingen hat das Basarteam schon ermöglicht.

„Es ist schön, wenn wir mit dem Verkaufserlös Kindern eine kleine Freude bereiten können“, betont Sarah Müller-Fuchs. Um das Angebot und den Ablauf des Kinderkleiderbasars Jahr für Jahr zu verbessern, hat das Organisationsteam einen Kummerkasten eingerichtet, in den die Besucher auf ausgelegten Zetteln Lob und Tadel nebst Anregungen und Verbesserungsvorschlägen einwerfen konnten. „Konstuktive Kritik ist immer gut“, so Müller-Fuchs.