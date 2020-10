Kindergartenausschuss möchte Vergabekriterien für Plätze beibehalten

Die aktuelle Belegung der Betreuungsplätze in Laichingen und den Ortsteilen

Kernstadt Laichingen:

Kindergartenplätze Ü3: vier freie Plätze (im Waldkindergarten)

Ganztagesbetreuungsplätze Ü3: keine

Krippenplätze U3: drei freie Plätze (nur für zwei Tage der Woche, 7 bis 14 Uhr)

Ganztageskrippenplätze U3: zwei freie Plätze

Die zweite Gruppe des Waldkindergratens wurde ab dem 1. September in Betrieb genommen (wir berichteten). Die altersgemischte Gruppe in der Kita Bleichberg wurde zum 1. September in eine Ganztagesgruppe umgewandelt. Es sind dort noch zwei Plätze frei.

Feldstetten:

Kindergartenplätze Ü3: acht freie Plätze

Plätze für Zweijährige: drei freie Plätze.

Suppingen:

Kindergartenplätze Ü3: ein freier Platz

Plätze für Zweijährige: keine

Seit dem 1. September ist eine Kleingruppe mit Ganztagesplätzen und Plätzen mit verlängerten Öffnungszeiten in der Kita Suppingen eingerichtet. Diese Plätze sind mittlerweile durch zahlreiche Zuzüge nach Laichingen voll belegt. Daher soll die Kleingruppe laut Sachgebietsleiterin Svenja Troll schnellstmöglich zu einer Großgruppe erweitert werden.

Machtolsheim:

Kindergartenplätze Ü3: keine

Plätze für Zweijährige: keine

Die Plätze sind voll belegt.