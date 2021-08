Kindergarten „Grashüpfer“ in Laichingen kurz vor der Fertigstellung

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für die Jahre 2020/2021 bis 2022/2023 hat der Gemeinderat Anfang Februar dieses Jahres beschlossen, eine zweigruppige Ü3-Einrichtung in Modulbauweise für 50 Kindergartenkinder am Standort Lindensteig unmittelbar südlich des zweigruppigen Kindergartens der katholischen Kirchengemeinde zu errichten.

Die Verwaltung wurde gleichzeitig ermächtigt, in konkrete Planungen und das Genehmigungsverfahren für die neue Einrichtung einzusteigen. Dieser steht jetzt kurz vor der Fertigstellung, teilt die Stadtverwaltung mit.

Raummodule wurden aufgestellt

Der Bauantrag wurde Anfang März eingereicht und die Bau- und Lieferleistungen Ende März vergeben. In der Zwischenzeit hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Baugenehmigung erteilt und die Raummodule wurden von der Firma Eberhardt GmbH & Co. KG aus Blaubeuren aufgestellt. Die Einrichtungsgegenstände im Gebäudeinneren sind geliefert und montiert. Gegenwärtig wird die Außenanlage mit den Spielgeräten vom Bauhof hergestellt.

Das steht jetzt noch aus

Diese Woche sollen laut Mitteilung der Stadtverwaltung Laichingen die Einzäunung der Anlage und in der nächsten Woche die Schlussabnahme durch die Untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis erfolgen, so dass einer Inbetriebnahme zum neuen Kindergartenjahr am 6. September nichts mehr entgegenstehen sollte.