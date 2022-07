Kinderchor Piccolini aus Westerheim tritt in Bad Urach auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was braucht ein Jubilar, der 100 + 2 Jahre alt wird? Mindestens 100 + 2 Kinder, die ihm ein Geburtstagsständchen singen! Genau so geschah es am vergangenen Wochenende in Bad Urach. Der Chorverband Ludwig Uhland feierte von Freitag bis Sonntag mit zahlreichen Konzerten und Auftritten sein Jubiläum. Die Piccolinis waren dabei. Bei Sonnenschein, fröhlicher Stimmung und wunderbarer Kulisse hatten die Kinder ihren Auftritt auf dem Uracher Marktplatz. Viele standen zum ersten mal auf so einer großen Bühne. Gemeinsam sangen alle Kinderchöre das „Geburtstagslied“ von Peter Schindler. Nach dem fröhlichen „Salibonani“ zeigte nun jede Gruppe ihr Können. Während der Westerheimer Chorleiter Christoph Achmüller die Lieder der Piccolini mit der Gitarre begleitete, schwang seine Frau Kathrin den „Taktstock“. Sie hatte ihren Kinderchor aus Grabenstetten mitgebracht, der zusammen mit den Westerheimern passend zum sommerlichen Wetter zuerst „Wie Eis in der Sonne“ präsentierte. „Matilda“ und „Wir sind Freunde“ rundeten das Programm ab.

Dieses besondere Ereignis wird uns allen in lebhafter Erinnerung bleiben!