Kinder- und Jugendchor feiert Sommer- und Party-Event

Am Samstagvormittag, den 2. Juli war Improvisation angesagt, fiel doch Christoph Achmüller, der Chorleiter überraschend erkrankt aus. Aber davon ließen sich die Kinder und Jugendlichen nicht beeindrucken und boten ihren ZuhörerInnen abwechslungsreiche und fröhliche Unterhaltung. Nach der Begrüßung im Hof zogen alle ins Sängerheim ein. Als erste erfreuten die aufgeregten Piccolini mit ihren mit ansteckend guter Laune vorgetragenen Liedern die ZuhörerInnen. Passend zum warmen Sommerabend ging es los mit „Wir holen uns ein Eis“, gefolgt vom „Das singende Känguru“ und der Aufforderung „Sing mit uns“. So herrschte gleich beste Laune im Saal!

Es folgten die PiccUps, die das Publikum mit zwei Klassikern von ABBA – „Dancing queen“ und „Super Trouper“ – überraschten. Gekonnt begleitet wurden die Jugendlichen bei all ihren Liedern von Lorena Zeh und Carolin Krug an der Gitarre und Marla Kneer an der Cajon. Und dann war es so weit – Premiere für die Bühnenrocker, die neu gegründete Jugendtheatergruppe der Chorgemeinschaft. Unter der Leitung von Silke Kneer hatten die Kinder und Jugendlichen lediglich dreimal geprobt – und schon standen sie auf der Bühne. Die Kinder trafen mit ihren Sketchen genau den Geschmack ihrer ZuschauerInnen. Im Anschluss zeigten noch einmal die PiccUps mit den Liedern „Titanium“ und „Bad Habits“ ihr Können – die Gäste waren begeistert. Anette Schäfer lobte die Gruppe völlig zurecht: „So ein kleiner Haufen – und so schön gesungen!“ Es folgte der Premiere zweiter Teil. Erneut betraten die Bühnenrocker die Bühne, dieses Mal waren die vier „Großen“ an der Reihe und zeigten mit „Die Schmutzfrau“ ihr schauspielerisches Talent. Sie wurden für ihr engagiertes Spiel selbstverständlich mit viel Applaus belohnt! Silke Kneer kann zurecht stolz auf all ihre SchauspielerInnen sein! Petra Krug, die zweite Vorsitzende der Chorgemeinschaft, bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten und Helfern im Vorder- und Hintergrund, die zum Gelingen beigetragen haben. „Das kurzfristig notwendige Improvisieren hat sich auf jeden Fall gelohnt. Egal wie die Beteiligten nun hießen – Piccolini, PiccUps oder Bühnenrocker – alle haben die Bühne gerockt!“ Und das Publikum stimmte dem begeistert zu.