Kinder spielerisch für den Glauben begeistern

Spielzeug-Trecker, Lauf- und Fahrräder sind vor der Albanskirche in Laichingen geparkt. Um 16 Uhr läuten die Glocken. Im Inneren sind erste Töne auf dem Keyboard zu hören. Viele Kinderaugen schauen in Richtung Altar. Die Beine baumeln beim Sitzen auf den Stühlen. Der eine oder andere rutscht von einer Seite auf die andere. Michael Grieger, der Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen, macht sich bereit. Mit einem Team organisiert er den so genannten „Gottesdienst für kleine Leute“ vor.

Ist Gott auch dabei?

„Wen habt ihr heute mitgebracht?“, fragt Brigitte Baumann, selbst Mutter und im Vorbereitungsteam mit dabei, in die Runde. „Mama, Papa, Oma, Tante und Bruder“ bekommt sie von den jungen Gottesdienstbesuchern zu hören. Aber ist Gott auch da? „Man kann ihn nicht sehen, aber er hat versprochen, unter uns zu sein“, sagt Baumann. Sie zündet eine Kerze an, deren Duft den Kirchenraum erfüllt. Danach darf kräftig geklatscht, auf den Boden gestampft, gehüpft und getanzt werden: Gemeinsam singen Kinder und die Erwachsenen das Lied „Einfach spitze, dass du da bist“.

Nach einem Gebet bewegen sich Michael Grieger und Brigitte Baumann in Richtung Altar. Sie lassen sprichwörtlich die Puppen in der Kirche tanzen. Mit Hilfe der Handpuppen Fred und Maja holen sie die Kinder in ihrem Alltag ab. Fred passiert mit seinem Fußball zum wiederholten Male ein Malheur. Er schießt eine Fensterscheibe ein und hat jetzt mächtig Angst. „Mama wird schimpfen. Mein Taschengeld ist auch dahin und ich bekomme sicher Hausarrest für den Rest meines Lebens“, lässt Grieger Fred sprechen. Der beschließt, abzuhauen. Seine Freundin Maja will ihm helfen. Wegzulaufen sei keine Lösung. Sie bietet an, gemeinsam mit der Mutter zu sprechen.

Kinder lauschen den Handpuppen

Mit den Handpuppen bereiten sie die Kinder auf die Geschichte vom verlorenen Sohn vor und zeigen am Enden auf: Gottes Liebe sei groß und jeder könne sich ihm anvertrauen.

Nach einem weiteren Lied wird gebastelt. Tische mit Stiften, Scheren, Papier und Klebstoff sind im Chorraum aufgebaut. Fröhlich laufen die Kinder darauf zu, schnappen sich die Materialien und legen los.

Das Vorbereitungsteam freut sich: Zwei Mal im Jahr wird der „Gottesdienst für kleine Leute“ von der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr angeboten. Der nächste findet im November statt. „Es gibt immer eine Geschichte, es wird gemeinsam gesungen und gebastelt“, zeigt Grieger auf. Er fügt an: „Ich finde toll, dass die Kinder so Kirche und biblische Texte kennen lernen können und das kindgerecht.“ Zum Abschluss gibt es Kakao und Hefezopf.

Lob von den Besuchern

„Es ist einfach eine schöne Aktion zu einer guten Uhrzeit“, sagt Jasmin Kirsamer. Sie zeigt auf: „Man kann als Mama oder auch Oma mitkommen. Die Kinder müssen nicht einfach nur zuhören und leise sein, sondern können den Gottesdienst aktiv mitgestalten. Das sollte man unterstützen.“ Neben ihr sitzt ihre Tochter Lisa. Die Fünfjährige war schon mehrere Mal mit dabei. Was sie am liebsten am Gottesdienst mag? „Das Basteln“, sagt sie und läuft freudig los – zu Stift und Papier.