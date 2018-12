Kinder aus aller Welt singen gemeinsam

Menschen aus aller Welt haben der Einladung des Helferkreises für Menschen auf der Flucht und in der Not Folge geleistet. In einem sich nach und nach füllenden Gemeindesaal der evangelischen Kirche fand eine Adventsfeier statt, welche neben Essen und Trinken auch ein kleines Programm bot. Helfer hatten ebenso wie viele Asylsuchende zur Mahlzeit beigetragen. Für eine festliche Stimmung sorgte auch die Tischdekoration mit Obst und von den Kindern selbst gebastelten Teelichtgläsern.

Es wird geklatscht

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Michael Buck boten Kinder aus der Asylunterkunft Cäcilienweg unter Anleitung von Natalja Kisner zwei Lieder dar, die zum Mitsingen und Mitklatschen motivierten. Natalja Kisner betreut seit einem Jahr regelmäßig die Kinder in dieser Unterkunft, und die Kinder waren mit Feuereifer bei ihrem Auftritt. Später stellte ein Krippenspiel des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) die Situation der Hirten auf dem Felde dar, welche voller Misstrauen einem Fremden begegnen, der alleine nach dem Stern von Bethlehem sucht. Trotz aller Bedenken bekommt er von einem Hirten eine Kanne Tee mit auf den Weg, und es erweist sich, dass er schließlich das Kind in der Krippe gefunden hat.

Bürgerstiftung beschenkt Kinder

Im Auftrag der Bürgerstiftung Laichinger Alb brachte Ralf Schiffbauer frohe Botschaft. Die Bürgerstiftung beschenkt heuer 214 Kinder auf der Laichinger Alb, davon 87 Kinder mit Migrationshintergrund. Für letztere wurde in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis eine Lösung gefunden, die eine individuelle Zuwendung für die Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren ermöglicht. Da eine Spende von 2700 Euro für diesen Zweck zur Verfügung steht, hat sich die Leiterin der Stadtbücherei Laichingen, Marion König, bereitgefunden, für jedes Kind ein dem Alter angemessenes Buch auszusuchen. Diese Geschenke werden direkt in den Unterkünften an die einzelnen Kinder verteilt.

Ferner wird die Bürgerstiftung einen Tagesausflug für die Kinder der Asylsuchenden im Frühjahr 2019 sponsern. Die anderen 137 Kinder nehmen an der Sterneaktion teil. Schiffbauer zeigte sich beglückt über den Erfolg der Sterneaktion, denn alle Sterne mit Wünschen von Kindern aus bedürftigen Familien seien bereits vergeben.