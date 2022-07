Kim Duckeck und Noah Pöhler turnten beim Deutschland-Cup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 10. Juli fand in Waging am See der Deutschland-Cup im Gerätturnen statt. Für den Deutschland-Cup können sich alle Turner, die keinem Landes- oder Bundeskader angehören, qualifizieren. Die beiden Landesligaturner Kim Duckeck und Noah Pöhler vom TSV Laichingen schafften diese Qualifikation vor sechs Wochen beim Landesentscheid, welcher im Rahmen des Landesturnfestes in Lahr stattfand. Beim Deutschland-Cup selbst turnen dann immer die drei Besten jedes Landessportverbandes aus ganz Deutschland. Kim Duckeck, der in der Altersklasse 14-15 Jahre an den Start ging, erreichte am Ende den hervorragenden 13. Platz. Er hatte leider etwas Pech und gleich bei seinem ersten Gerät, dem Sprung, stürzte er bei der Landung und bekam dafür Abzug. Im Laufe des Wettkampfes festigten sich seine Leistungen aber und er konnte dann seine gewohnte Leistung abrufen. Noah Pöhler, der mit 18 Jahren in der Altersklasse 18-29 Jahre antrat, erreichte an diesem Tag das fast Unfassbare. Er wurde mit nur 0,55 Punkten Rückstand zum Zweitplatzierten Bundesligaturner Samuel Oppold vom TV Wetzgau, Dritter bei den Männern. Am Pauschenpferd erturnte er sich die Tageshöchstwertung in seiner Altersklasse.