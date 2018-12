Kein Thema für die Vorweihnachtszeit

Hilde Mattheis, SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag aus Ulm, hat im Laichinger Gasthaus Rössle über die alternativen Vorschläge zur Organspende in Deutschland informiert. Hilde Mattheis ist Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für das Thema Organspende und Mitglied einer interfraktionellen Gruppe, welche einen Gesetzentwurf ausarbeitet. Obwohl das Thema seit dem Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der eine Widerspruchslösung vorsieht, alle Bürger und Bürgerinnen noch deutlicher betrifft als bisher, waren nur wenige Interessierte gekommen. Zum einen handle es sich um ein Thema, über das man nicht gerne rede, und das schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit, wurde gemutmaßt.

Mattheis und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter David Drenovak stellten zunächst die Fakten vor. In Deutschland seien die Zahlen der Organspenden seit etwa zehn Jahren rückläufig. Mit der Anzahl von 10,4 Organspendern je Million Einwohnern liege Deutschland an vorletzter Stelle vor Bulgarien bei einem Vergleich ausgewählter Länder.

Derzeit gilt laut Mattheis in Deutschland die Entscheidungslösung. Menschen sollten zu Lebzeiten entscheiden, ob sie sich für oder gegen eine Organspende nach einem möglichen „Hirntod“ entscheiden. Die Krankenkassen sollen ihre Versicherten auf diese Entscheidung hinweisen, so dass alle Menschen mindestens einmal im Leben diese Entscheidung für sich treffen. Festgehalten wird die Entscheidung in der Regel auf einem Organspendeausweis, der auch im Internet zum Download bereitsteht. Auf dem Ausweis kann festgelegt werden, ob man generell einer Organentnahme zustimmt, ob man nur für bestimmte Organe zustimmt oder ob man diese generell ablehnt. Dieses Dokument gäbe einerseits Ärzten Sicherheit, wie sie verfahren sollten, wenn die medizinische Voraussetzung für eine Organspende erfüllt wäre, der „Hirntod“. Auch für die Angehörigen wäre es leichter, wenn der Sterbende die Entscheidung selber getroffen hätte.

Aufgrund der niedrigen Zahl der Menschen mit einem Organspendeausweis hat nun Gesundheitsminister Spahn eine Gesetzesvorlage eingebracht, welche die „Widerspruchslösung“ vorsieht. Diese drehe laut Mattheis die Entscheidungsfindung um. Die Zustimmung des Patienten wird angenommen, außer er hat zu Lebzeiten einer Organspende widersprochen. Insofern müsste also nicht mehr aktiv die Entscheidung für eine Organspende eingeholt werden, sondern Ärzte müssten prüfen, ob die Entscheidung gegen eine Organspende vorliegt.

Zwar könnte dies eine Organspende vereinfachen. Jedoch gäbe es ethische und rechtliche Bedenken. Vom verfassungsrechtlichen Standpunkt sei zu klären, ob die Widerspruchslösung gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Artikel 2, Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1, 1 Grundgesetz) verstoße, da dieses über den Tod hinaus wirke. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht sei daher wahrscheinlich.

Fortbildung der Ärzte nötig

In der Diskussion um die Organspende hat sich nun eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten gebildet und sich auf Eckpunkte für eine Entscheidungsregelung verständigt. Sie wollen einen gemeinsamen Antrag für eine Entscheidungslösung als Alternative zur Widerspruchslösung einbringen. Denkbar wäre, dass man sich alle zehn Jahre bei der Ausgabe des Personalausweises dazu äußern soll, ob man bereit ist, nach dem Tod Organe zu spenden. Und ganz wichtig sei laut Hilde Mattheis eine bessere und breiter gefächerte Aufklärung der Bevölkerung und eine Fortbildung der Ärzte. Zu wenig Kliniken seien in der Lage, Organe fachgerecht zu entnehmen.

In der anschließenden Diskussion wurde die Frage gestellt, wie Ärzte verfahren sollten, wenn einerseits eine Patientenverfügung vorliege, nach der alle Apparate beim Hirntod abgeschaltet werden sollten, der gleiche Mensch aber einen Organspendeausweis habe. Hier müsste für die Zukunft geklärt werden, ob der Organspendeausweis Vorrang habe, so dass die Apparate zumindest so lange nicht abgeschaltet würden, bis Organe entnommen wären.

Insgesamt wurde in der anspruchsvollen Diskussion die Wichtigkeit von Organspenden deutlich. Immerhin hätten in Deutschland 38 Prozent der Bevölkerung einen Spenderausweis. In der Runde meldete sich die Hälfte der Anwesenden als Besitzer eines solchen. Eine Steigerung wäre wünschenswert.