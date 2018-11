Kein Budenzauber: Laichingen wagt Neues

Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Dann könnte sich ein Besuch der Langen Einkaufsnacht Ende November in Laichingen anbieten. Nach vielen Jahren veranstaltet die Wirtschaftsvereinigung eine solche wieder in der Stadt. Sie ist auch als Ersatz gedacht für die Feuerzangenbowle, die die Händler zuletzt in der Vorweihnachtszeit immer zwischen Sparkasse und Bücherei veranstaltet hatten.

Budenzauber ade, hallo Late-Night-Shopping! Am Freitag, 30. November, öffnen 16 Geschäfte länger als sonst ihre Pforten für Kunden. Statt um 18 oder um 20 Uhr schließen sie an diesem Tag erst um 22 Uhr ab. Die Idee dazu stand beim Arbeitskreis Handel der Wirtschaftsvereinigung schon seit Längerem im Raum. Nun fiel der Entschluss, seit vielen Jahren wieder ein Lange Einkaufsnacht in Laichingen zu organisieren.

„Hereinspaziert – wir rollen den Teppich für Sie aus“

16 Geschäfte beteiligen sich daran. Diese sind die Buchhandlung Aegis, Betten Striebel, P2, Blumen Elser, Allianz Bakalopoulou, Euronics, Loup’s, das Reisebüro Laichingen, das Bikecenter Alb, Striebel – Haus des Gartens, Babor, Elke Stof, die Stadtapotheke, Beauty & Wellness, Spielwaren Schmid und Textil Tröger. Das Motto des Einkaufsabends lautet „Hereinspaziert – wir rollen den Teppich für Sie aus“. Und das ist durchaus wörtlich gemeint. Denn vor allen teilnehmenden Geschäften wird mit Einbruch der Dunkelheit ein Teppich für die Kunden ausgelegt.

Fürs Auge sollen nicht nur die – mutmaßlich adventlich – geschmückten Auslagen und die Regale sein, sondern auch das Drumherum. Passend zur Vorweihnachtszeit wollen die Geschäfte einen feierlich-gemütlichen Akzent mit Kerzen, Laternen und Feuerschalen setzen. Zudem verwöhnen sie die Kunden auch mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten.

Feurig ging es in der Vergangenheit schon beim Budenzauber zwischen Sparkasse und Bücherei zu. Bei der Feuerzangenbowle konnten die Gäste nicht nur besagtes Getränk kosten, sondern auch den gleichnamigen Film schauen. Dazu gab es Waffeln und mehr, der Plausch stand im Vordergrund. Die Geschäfte profitierten jedoch wenig. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. Die Einkaufsnacht bildet einen Auftakt: Im Advent schließen sich daran wöchentliche Aktionen der Laichinger Händler an.

