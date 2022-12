Kein berauschender Spieltag für TSV TT Abteilung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vorletzten Vorrunden Spieltag der Saison 2022/2023 mussten drei Teams der TSV TT Abteilung antreten. Von den drei Gastspielen brachten sie leider drei deutliche Niederlagen mit nach Hause auf die Alb. Alle drei spielende Mannschaften haben in ihren jeweiligen Klassen den letzten Tabellenplatz inne.

Beim TSV Blaubeuren stand das erste Herren Sextett wieder einmal auf verlorenem Posten und verlor klar mit 1:9. Das Blautopfteam bleibt im Mittelfeld der Bezirksklasse, das Leineweber Team bleibt letzter mit 2:14 Punkten. Für Laichingen begann die Partie eigentlich gut. Nach dem ersten Doppel gab es die Führung. Schwenkedel/Zeifang konnten ihre Partie gegen Stetter/Schnalzger mit 3:1 Sätzen gewinnen. Die anderen zwei Doppel gingen jeweils mit 3:0 Sätzen an den Gastgeber, es spielten Mayer/Authaler gegen Wagner/Lehner und Schnalzger/Jungbauer gegen Körner/Neuburger, die aus der dritten Mannschaft aushalfen.

Die folgenden sieben Einzel gingen zum Teil recht deutlich an den TSV Blaubeuren. Auch die dritte Herren Mannschaft kam mit einer Niederlage wieder nach Hause. Beim VFB Ulm III verlor das TSV Team mit 3:9 und bleibt mit nur 1:7 Punkten auf dem letzten Platz, Ulm ist dritter. Nach den drei Eingangsdoppeln lag man sogar mit 2:1 in Front, es spielten Fieberg/Schlecht gegen Körner/Neuburger 3:2, Nimmergut/Nöll gegen Lehner/Ruopp 0:3 und Schneider/Bühler gegen Schmid/Hörsch 1:3. Peter Schmid holte durch einen glatten 3:0 Satzsieg den einzigen Punkt in den Einzeln für Laichingen III. Eine weitere 0:6 Niederlage kassierte das dritte Jungen 19 Team in der Kreisliga A beim TSV Seißen I. Die restlichen drei TSV Teams hatten spielfrei.

Am Samstag den 3. Dezember gab es zum Vorrunden Abschluß noch drei Heimspiele in der Jahnhalle. Es spielten Jungen II gegen TSV Schelklingen, Herren I gegen SC Berg und Herren II gegen TSV Berghülen I . Die Jugend Vereinsmeisterschaften fanden auch bereits statt, die Meisterschaften für 2022 der Herren folgt am Samstag den 17. Dezember ab 13 Uhr in der Jahnhalle. Am gleichen Tag findet auch die Weihnachtsfeier um 19 Uhr im Cosy in Laichingen statt. Anmeldungen werden noch entgegen genommen. Das 47. TT Turnier findet am 18./19. Ferbruar statt, es werden wieder zahlreiche Spieler aus Nah und Fern in Laichingen erwartet.