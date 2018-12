Kaum Christbäume, dafür 1000 Besucher in der Kirche

Der Dezember 1918 hat es in sich, nicht nur auf der Laichinger Alb. Vorweihnachtliche Stimmung will so recht nicht aufkommen. Man ist aufgewühlt von den Ereignissen in Berlin und Stuttgart: Der von den meisten hoch verehrte Kaiser Wilhelm II. hat zurücktreten müssen, und Deutschland ist kein monarchischer Staat mehr, sondern demokratische Republik. Auch der noch beliebtere König Württembergs, ebenfalls ein Wilhelm II., hat abgedankt und erklärt, dass seine Person „niemals ein Hindernis einer von der Mehrheit des Volkes geforderten Entwicklung sein wird.“

Überall in Deutschland werden Arbeiter- und Soldatenräte gewählt, die die Geschicke in ihren Gemeinden in die Hand nehmen sollen. So entstehen zunächst in Feldstetten, Ennabeuren und Münsingen Soldatenräte. In Laichingen wird als erstes Ratsgremium von den in der Landwirtschaft tätigen Männern und Frauen im „Engel“ ein „Bauernrat“ gewählt, der aus folgenden Räten besteht: Jakob Wagner (Oberbauer), Ludwig Ostertag (Geometer), Salomon Schlenk, Konrad Mangold (Gemeinderat), Johannes Striebel, Konrad Schlenk (Molkereivorstand), Heinrich Hermann, Johannes Kürßamer (Strohmbeck) und Andreas Schmid (Schlossbauer).

Einen Tag später treffen sich die werktätigen Laichinger in der „Krone“, um den „Arbeiterrat“ zu wählen. Die meisten der Anwesenden sind in den Webereien „beim Kahn“ und „beim Pichler“ beschäftigt. Andere Industriezweige gibt es noch nicht, wohl aber eine ganze Reihe von Handwerksbetrieben. Hier die gewählten Mitglieder des Laichinger Arbeiterrats: Georg Schwenkglenks (Zeichner), Johannes Mangold, Johannes‘ Sohn, Christof Riek, Georg Mack, Ezechiels Sohn, Georg Hauf, Jakob Hiller, Leonhard Bantleon und als erste demokratisch gewählte Frau in einem Ratsgremium Marie Siehler.

Zwei überzeugte Revolutionäre

Auch die gewerbetreibenden Laichinger wollen ihre Interessen durchsetzen und wählen einen „Bürgerrat“, der sich wie folgt zusammensetzt: Jakob Maurer (Zimmermeister), Georg Riek (Schreinermeister), Heinrich Laichinger (Maurer), Philipp Mayer (Mechaniker), Carl Mayer (Kaufmann), Johann Georg Bühler (Metzger), Johann Georg Hirning (Sattler), Ludwig Ostertag (Geometer) und Johannes Schneider (Prokurist).

Überzeugte Revolutionäre sind eigentlich nur zwei der gewählten Räte: Geometer Ludwig Ostertag und Weber Christof Riek. Ostertag, ein Liberaler von altem Schrot und Korn, Demokrat und Pazifist, macht keinen Hehl aus seiner freiheitlichen Gesinnung. So zollt er im „Eisenbahn“-Saal (heute Rössle) den heutigen Revolutionären „höchsten Respekt“ und vergleicht sie mit den Barrikadenkämpfern von 1848. Als Empfehlung für künftige Wahlen gibt er aus: „Nicht schwarz, nicht blutrot, sondern rosarot wählen.“ Er lässt offen, ob er mit „rosarot“ seine eigene Partei, die neu gegründete linksliberale DDP, meint oder die gemäßigte SPD.

Christof Riek, Sozialist und Gewerkschafter, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Laichinger Textilarbeitergewerkschaft im Februar 1919. Als Sprecher seiner Arbeitskolleginnen und -kollegen taucht er öfters im Chefzimmer der Firma Heinrich Kahn auf, um beispielsweise um Lohnaufbesserung von einem Pfennig in der Stunde vorzusprechen. Wegen „Störung des Betriebsfriedens“ wird er entlassen, muss aber, weil es bereits ein Betriebsverfassungsgesetz gibt, mit Unterstützung der Rechtsabteilung seiner Gewerkschaft wieder eingestellt werden.

Eine Sonderrolle spielt Marie Siehler, die erste gewählte Kommunalpolitikerin Laichingens. Aus ärmsten Verhältnissen stammend, arbeitet sie sich als Näherin und Stickerin empor und bringt es schließlich zur Direktrice in der „Württembergischen Leinenindustrie“ in der Bahnhofstraße (heute Drogerie-Markt Müller).

Nur wenig Weihnachtsbäume verkauft Waldschütz Hiller in dieser Zeit. So wird wie in früheren Jahren in den meisten Häusern einfach ein geschmückter Tannenzweig über die Tür der Wohnstube gehängt oder hinter dem Spiegel festgemacht. Selbstverständlich fällt auch die Bescherung an Weihnachten 1818 bescheiden aus.

Am Ersten Feierteig versammeln sich über 1000 Menschen in der drückend vollen Sankt-Albans-Kirche zum ersten Weihnachtsgottesdienst im „wiedergeschenkten Frieden“. Unter ihnen sitzt auch Leinwandhändler und Stickereibesitzer Heinrich Schwenkglenks mit seinen Söhnen Johannes und Karl, die beide unversehrt „aus dem Felde“ zurückgekehrt sind, auf der Empore. Im unteren Bereich haben seine Frau und seine Tochter Platz genommen. Mitten in der Predigt von Pfarrer Sauter wird Heinrich Schwenkglenks von einem Herzschlag getroffen und sinkt tot zu Boden. Nur die Kirchenbesucher im Bereich der Empore nehmen das Geschehen wahr. Frau Agnes Schwenkedel und die Tochter Margarete erfahren erst nach dem Gottesdienst die erschütternde Nachricht.