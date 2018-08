Kann sich der TSV Laichingen das Stadtfest versüßen?

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb wird dem TSV Laichingen erstmals alles abverlangt. Am Samstag (15 Uhr) empfängt er den Aufstiegsfavoriten SV Ballendorf. Am Sonntag (15 Uhr) bestreitet dann die SGM Nellingen/Aufhausen ihr erstes Heimspiel, zu Gast ist der SV Pappelau/Beiningen. Der SV Feldstetten empfängt den SSC Stubersheim in der Delau.

Die Partie des SV Suppingen gegen den TSV Berghülen wurde auf kommenden Donnerstag, 13. September, um 18 Uhr verschoben.

Am Sonntag hat das Warten auch für die Kicker des SV Feldstetten ein Ende. Nach dem spielfreien ersten Spieltag begrüßen die Kicker von Trainer Ufuk Güner den SSC Stubersheim. Den Erwartungen nach dürften die SVFler eigentlich nur mit einem Sieg zufrieden sein. Doch das Fehlen von einigen Urlaubern könnte dem SVF am ersten Spieltag einen Strich durch die Rechnung machen. Auf der anderen Seite präsentierte sich der SSC am ersten Spieltag beim 3:1 gegen Suppingen relativ robust. Er dürfte sich am Sonntag nur mit einem Dreier zufriedengeben.

Ebenfalls am Sonntag feiert die SGM Nellingen/Aufhausen ihre Heimspielpremiere als Spielgemeinschaft. Beim ersten Auswärtsspiel in Göttingen reichte es nur zu einem 0:0, das nicht ganz den Vorzeichen entsprach. Im Abschluss fehlte bei der SGM noch eine Menge an Konzentration und Genauigkeit, während die Defensive ihren Job mehr als gut machte. Am Sonntag soll es nun gegen den SV Pappelau/Beiningen mit dem ersten Dreier klappen.

Bereits am Samstag ist der TSV Laichingen im Einsatz. Aufgrund des Stadtfestes an diesem Wochenende wurde die Partie bereits auf 15 Uhr terminiert, was dem TSV auch diesmal Glück bringen soll. Am vergangenen Sonntag gab es ein 1:0 gegen den SC Lehr. „Es fehlen noch einige Spieler, deshalb müssen wir viel umstellen“, sagt Sebastian Frank von der Abteilungsleitung. „Wir wollen aber dennoch weiter fleißig punkten, auch wenn die Aufgabe am Sonntag eine wirklich harte wird.“ Zu Gast ist der SV Ballendorf, der mit dem 3:2 gegen den TSV Herrlingen in die Saison startete und bisher zu den heißesten Anwärtern auf den Aufstieg in die A-Klasse zählt.