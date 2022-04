Junghöhlenforscher steigen in Höhlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem sich der Laichinger Höhlenverein lange Zeit das Werben von Nachwuchs für die Jugendgruppe verkniffen hat, ist jetzt eine gute Gelegenheit, um sich ein neues Hobby zu erschließen. Seit dem 1. April ist die Fledermausschonzeit beendet, und für die Laichinger Jung-Höhlenbären beginnt wieder die Zeit der Ausflüge in unausgebaute Höhlen der Umgebung.

Am Hohlen Stein bei Hagsbuch gibt es beispielsweise mehr zu entdecken, als man denken sollte. Mit Gummistiefeln, Handschuhen sowie einer Taschen- oder Stirnlampe ist man für einen Ausflug gut ausgerüstet. Wichtig sind natürlich auch Klamotten, die dreckig werden dürfen und einen leeren Müllsack, so dass die Dreckklamotten zuletzt auch in den Kofferraum können, ohne abzufärben.

Höhlenforscher werden kann nicht jeder, aber wer in der Nähe von Laichingen wohnt, hat die Möglichkeit über die Jugendgruppe Zugang zu finden in die Welt der Höhlenforschung.

Allerdings sind Höhlen empfindliche Geotope. Abgebrochene Tropfsteine brauchen Jahrhunderte zum nachwachsen, und Dreckspuren an den Wänden verschwinden nicht von selbst. Aus diesem Grund ist in der Höhlenvereins- Jugendgruppe kein Platz für Trampel und Grobmotoriker. Durch weglose Höhlen steigen, an Strickleitern klettern, oder sich abseilen, das sind die Herausforderungen für Junghöhlenforscher.

Höhleninteressierte Kids sind sowohl einzeln, sehr gerne aber auch als Peergroups herzlich willkommen. Auch Eltern dürfen die Ausflüge gerne begleiten, insbesondere als Chauffeur.

Die Jugendgruppe trifft sich etwa 20mal im Jahr, jeweils freitags um 18 Uhr. Im Sommerhalbjahr gehen wir meist in unausgebaute Höhlen der Umgebung. Ganz nebenbei bekommen die Jugendlichen dabei eine umfassende höhlenkundliche Ausbildung in Theorie und Praxis. Der Treffpunkt ist die Rückseite des hinteren Höhlenhauses. Einmal im Jahr findet ein ein- bis mehrtägiger Jugendgruppenausflug statt.

Über die Jugendgruppe des Laichinger Höhlenvereines steht der Weg offen zu vielen nationalen und internationalen Veranstaltungen, zu Kontakten und zu Freundschaften zu anderen Höhlenforschern.

Die Aktiven im Verein freuen sich schon heute auf die nächste Generation Höhlenforscher in Laichingen, denn obwohl der Ort nicht wirklich groß ist, in der Welt der Höhlenforscher ist Laichingen seit vielen Jahrzehnten eine Metropole! Weitere Informationen unter https://www.tiefenhoehle.de.