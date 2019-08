Die neue Saison in der Fußball-Oberliga hat für den FV Ravensburg denkbar ungünstig begonnen. Gegen die Stuttgarter Kickers verlor der FV am Samstagnachmittag vor der stattlichen Kulisse von 1300 Zuschauern mit 0:3 (0:0). Die Ravensburger fanden nicht die richtigen Mittel, um ihren Heimerfolg aus der Vorsaison zu wiederholen. „Uns hat die Cleverness gefehlt. Fußballerisch hat auch nicht alles gepasst. Alles in allem waren die Kickers qualitativ besser aufgestellt.