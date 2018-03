Junge Reiter messen sich

Mit drei Stationen wird die DNF-Junioren-Trophy erstmals 2018 an den Start gehen: An diesem Wochenende in Ehingen, am 28. und 29. April in Weilheim und mit einem weiteren Prüfungswochenende am 5. und 6. Mai auf dem Birkhof in Donzdorf sollen die Wertungsprüfungen der Nachwuchsreiter aus der Donau, Neckar und Fils speziell gefördert werden.

„Fast alle Pferdesportkreise haben Nachwuchssorgen, egal ob bei den Reitern, Ehrenämtlern, Helfern oder Reitlehrern“, sagt Holger Martin, Vizepräsident des Württembergischen Pferdesportverbandes WPSV. Viele Vereine hätten kein Zukunftskonzept, die Verbänden können wenig Hilfestellung geben. „Den Medien ist der Pferdesport zum Großteil entweder egal, oder sieht nicht, was der Umgang mit dem Pferd bei Kindern und Jugendlichen bewirken kann.“ Der Reitsport findet außer in Fachblättern kaum Erwähnung, der Bezug der Menschen zum Pferd habe sich deutlich verändert. Hier will die DNF-Trophy ansetzen.“

Neben der sportlichen Plattform soll die Turnierserie auch die allgemeine Wahrnehmung des Reitsports in der Bevölkerung verbessern und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ausbauen. Zudem können gezielt junge Talente im Reitsport gesichtet und daraufhin passend gefördert werden. Die DNF-Junioren-Trophy ist eine überregionale Tour nur für Junioren 18 und jünger als Kooperationsprojekt der Pferdesportkreise Alb-Donau, Staufen-Fils und Stuttgart-Esslingen. Die Basis der Serie ist ähnlich dem WPSV-Juniorenturnier mit Führzügelklasse, Einsteiger Wettbewerben bis zur Klasse E und Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse L.

„Die vielseitige Ausbildung soll hierbei über die Ausschreibung der Turniere belohnt werden. Nach Möglichkeit sollen Vielseitigkeitsprüfungen, zusätzliche Wettbewerbe oder auch Vierkampfprüfungen ausgeschrieben werden“, sagt Holger Martin. Mannschaftswertungen sollen zudem das „Wir-Gefühl“ fördern und attraktive Ehrenpreise die Leistungen der jungen Reitsportler würdigen. Der entsprechend hochklassige Rahmen über alle Wettkampfstationen bis hin zum Finale sollen den Anreiz zur Teilnahme erhöhen. „So können wir auch den Stellenwert einer entsprechend hochwertigen Basisausbildung der jungen Reiterinnen und Reiter unterstreichen.“

Teilnahmeberechtigt an den drei Stationen sind Junioren des Jahrgang 2000 und jünger mit Leistungsklasse 3 bis 0 aus den Pferdesportkreisen Alb-Donau, Staufen-Fils und Stuttgart-Esslingen. Bei Punktegleichheit entscheidet das bessere Durchschnittsergebnis und das bessere Ergebnis im Finale. Es werden sowohl die Sieger der Einzelreiter sowie der PSK-Mannschaften ermittelt und am Finaltag am 6. Mai auf dem Birkhof gekürt. Geplant sind Prüfungen von Führzügelklasse, Trab-Galopp-Wettbewerben über Springreiter Wettbewerbe bis hin zu Dressur- und Dressurreiter-Prüfungen sowie Stilspringen der Klasse L.

Los geht der Wettbewerb an diesem Samstag, 17. März, in Ehingen mit einem „Dressur-Tag“. Die Prüfungen beginnen um Samstag um 8.30 Uhr mit dem Dressurwettbewerb Klasse E, ab 16 Uhr startet die Dressurreiterprüfung der Klasse L. Am Sonntag, dem „Springtag“, beginnt das Programm um 9 Uhr mit einem Caprilli-Test, um 15 Uhr beginnt das A**-Springen. Es sind über 100 Teilnehmer gemeldet.