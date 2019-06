Junge prallt mit Fahrrad gegen fahrendes Auto – verletzt ins Krankenhaus

Bei einem Unfall am Donnerstag in Laichingen ist ein neunjähriger Junge leicht verletzt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 53-Jähriger in der Straße „Bei den Linden“ in Richtung Württemberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Autofahrer wegen dort spielender Kinder langsam unterwegs.

Als er die Kinder fast passiert hatte, fuhr von rechts zwischen geparkten Autos ein Radfahrer gegen das Auto. Der Neunjährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07335/96260) schätzt den Sachschaden am Auto auf 500 Euro, den am Rad auf 20 Euro.